Tänak: eesmärk on hooaeg hea tulemusega lõpetada

"Ootan väga Jaapanit, mulle meeldib väga nende toit, aga ka loodus on sellisel aastaajal seal väga ilus ja ööd on juba üsna külmad," ütles Tänak M-Spordi pressiteate vahendusel. "Tavaliselt on Jaapani rallil metsateed, mis on väga tehnilised ja üsna aeglased, aga kuna teed on kitsad, pole võimalik ka lõigata."

"Võtsime Kesk-Euroopa rallilt maksimumi ja nüüd on eesmärk hooaeg Jaapanis hea tulemusega lõpetada," lisas Tänak, kes on viimasel kahel etapil pjedestaalile jõudnud – Tšiili rallilt võttis ta esikoha ja Kesk-Euroopa rallil oli kolmas.

Jaapani rallil läbitakse 304 katsekilomeetrit, M-Spordi teatel on ilmastikuolude tõttu väga oluline rehvivalikuga täppi panna. "Sel hooajal tunduvad kiiruskatsed veel keerulisemad," nentis tiimipealik Richard Millener. "See on meie viimane võistlus Oti ja Martiniga, loodan, et nad suudavad heas hoos jätkata ja jõuavad kolmandat korda järjest pjedestaalile, enne kui meie teed lahku lähevad ja neile tulevikuks edu soovime."

Järgmisel hooajal kuuluvad Tänak ja Martin Järveoja taas Hyundai ridadesse.

Jaapani ralli testikatse sõidetakse Eesti aja järgi ööl vastu neljapäeva, esimene kiiruskatse on kavas neljapäeval kell 12.05. ERR-i spordiportaal vahendab võistluse käiku ralliblogis.

MM-tiitli juba kindlustanud Kalle Rovanperäl (Toyota) on 235 punkti, teine on Elfyn Evans (Toyota) 191 punktiga, Thierry Neuville'il (Hyundai) on kolmandana 184 ja Tänakul neljandana 162 punkti.