Neuville läks Kesk-Euroopas teise kiiruskatsega Tänakust mööda

Avakatsel võidutsenud Tänak lõpetas sügiseses õhtupimeduses sõidetud teise kiiruskatse ajaga 4.16,9, mis jäi aga Neuville'ist 2,2 sekundit aeglasemaks. Belglane hüppas katsevõiduga ühtlasi ka üldarvestuses esimeseks ja edestab teise võistluspäeva eel Tänakut 1,2 sekundiga.

Kolmandana läheb reedesele võistluspäevale vastu Sebastien Ogier (Toyota), kes kaotab Neuville'ile 5,8 sekundiga. Teisel kiiruskatsel kolmandana lõpetanud MM-sarja üldliider Kalle Rovanperä (Toyota) jääb Ogier'st aga vaid kümnendiksekundi kaugusele. Viies on Teemu Suninen (Hyundai; +8,3 sekundit), kuuendal kohal on Takamoto Katsuta (Toyota; +10,1) ja seitsmes on Pierre-Louis Loubet (M-Sport; +10,4).

Rovanperäga MM-tiitli nimel heitlev Elfyn Evans (Toyota) tegi teisel katsel sõiduvea ja läheb teisele võistluspäevale vastu kaheksandalt kohalt, kaotades Neuville'ile 10,4 sekundi ja Rovanperäle 4,8 sekundiga. Evansile järgnevad veel avakatsel valestardi eest kümnesekundilise trahvi saanud Esapekka Lappi (Hyundai; +13,6) ning Rally1 autode järjestuse lõppu jäi Gregoire Munster (M-Sport; +15,0).

WRC2 arvestuses lõpetas avapäeva liidrina prantslane Yohan Rossel (Citröen), kes edestas Adrien Fourmaux'd (M-Sport) 3,1 sekundi ning Andreas Mikkelseni (Škoda) 3,2 sekundiga. Georg Linnamäe (Hyundai) lõpetas avapäeva kümnendal kohal, kaotades üldliidrile 9,6 sekundiga.

Kesk-Euroopa ralli jätkub reedel kell 10.50, kui Vlachovo Brezi linna lähistel sõidetakse 13,66-kilomeetrine kiiruskatse. Võistluspäev Tšehhis lõppeb Šumavske Hoštice 23,43 kilomeetri pikkuse mõõduvõtuga, mille teine läbimine algab kell 17.57.

Testikatse:

Kolmapäeval Baierimaal peetud testikatsel näitas kiireimat minekut belglane Thierry Neuville (Hyundai), kes läbis 3,62 kilomeetri pikkuse katse ajaga 1.57,5. Talle järgnesid Kalle Rovanperä (Toyota; +1,4 sekundit) ning Ott Tänak (M-Sport; +1,5).

Kesk-Euroopa asfaltteed ei ole vähe kogenumatele sõitjatele võõrad, kuid aastail 2017-2019 Saksamaal võidutsenud Tänak ütles kolmapäeval, et tegemist on ikkagi täiesti uue ralliga. "Ralli alustuseks on Tšehhi teed päris keerulised, lisaks tuleb see veel pikk päev ka. Eks näis, lihtne olema ei saa," sõnas saarlane pärast testikatset.

Testikatsel neljandana lõpetanud Elfyn Evans (Toyota; +2,2) täpsustas veel, et Austrias ja Saksamaal peetavatel katsetel on teravamad kurvid, Tšehhis on sõit aga üldiselt tehnilisem. Ka reedene võistluspäev leiab aset Tšehhis.

WRC2 klassis näitas parimat minekut prantslane Yohan Rossel (Citröen) ajaga 2.06,7. Talle järgnesid kaasmaalane Adrien Fourmaux (Ford; +0,8) ning britt Gus Greensmith (Škoda; +1,2). Georg Linnamäe (Hyundai) pääses rajale alles õhtupimeduses ning läbis testikatse ajaga 2.15,4, millest piisas 13. kohaks.

Eelvaade:

Pika ajalooga Kataloonia rallit asendav mõõduvõtt Kesk-Euroopas on WRC hooajakalendris esmakordselt ning on ühtlasi esimene sarja ajaloos, mis läbib kolme erinevat riiki. Rallikeskus on Baierimaal asuvas Passau linnas, kuid 310-kilomeetrisel asfaldirallil väisatakse veel Tšehhi ja Austria teid.

Viimati said rallimehed asfaldil kihutada aprillis, kui Tänak Horvaatia rallil Elfyn Evansi (Toyota) järel teiseks jäi. "Sellest on juba mõnda aega möödas, kui me viimati asfaldil sõitsime. Kesk-Euroopa rallilt on väga raske midagi oodata, sest kõik on uus ja ma olen üsna kindel, et ilmaolud mängivad suurt rolli. Seega peame kohe algusest peale kõigeks valmis olema, et seatud eesmärgid saavutada," lisas eestlane.

Lisaks tootjate maailmameistritiitlile on Toyota kindlustanud ka sõitjate tiitli, kuid karika tõstja on veel lahtine. Rovanperä on hooajaga kogunud 217 punkti, teisel kohal asetseb tiimikaaslane Elfyn Evans 186 punktiga ning lähim konkurent teistest meeskondadest on Thierry Neuville (Hyundai), kellel on 155 punkti. Tänak on 146 punktiga neljas, Ogier on 99 punktiga viies ja temast ühe silma kaugusele jääb Lappi.

Isegi kui Neuville võtaks viimaselt kahelt rallilt maksimumi ning Rovanperä jääks nulli peale, jääks belglasel kaks silma puudu. Toyota mees Evans on täpselt Rovanperä ja Neuville'i vahel - soomlasest 31 punkti maas ja belglasest 31 punkti ees. Matemaatiliselt on Evans veel üldvõidu osas elus, kuid vajaks tiimikaaslaselt suuri sõiduvigu. Üle pingutades riskib ta aga viimasel kahel etapil hõbeda kaotamisega.

Toyota tiimipealik Jari-Matti Latvala ütles ralli eel, et meeskond kahe mehe vahelisse võistlusse sekkuma ei hakka. "Kui sul on meeskonnas kaks sõitjat heitlemas, siis on kõige tähtsam neile mõlemale võrdväärsed võimalused anda. Me peame neid samaväärselt toetama," sõnas Latvala.

"Aga selles mõttes tekitab see küll närvilisust, et kui üks eksib, siis ta kannatab koheselt. Me läheme nüüd eelviimasele etapile ja olukord on selline, et Kalle saab natuke rahulikumalt võtta, kuid Elfyn peab minema võitu jahtima, et tiitliheitluses ellu jääda," lõpetas soomlasest tiimipealik.

Kesk-Euroopas võib selguda ka WRC2-klassi maailmameister, sest norralane Andreas Mikkelsen (Škoda) on üldarvestuses nelja punktiga Yohan Rosselist (Citröen) ees. Kaugele ei jää ka Gus Greensmith (Škoda), aga kui Mikkelsen temast ja Rosselist rohkem punkte teenib, kindlustab ta teist aastat järjest MM-tiitli.

Kesk-Euroopa ralli ajakava:

Reede

10.50 - SS3 Vlachovo Brezi 1 (13,66 km)

11.42 - SS4 Zvotoky 1 (23,81 km)

13.15 SS5 - Šumavske Hoštice 1 (23,43 km)

rehvitsoon

15.32 SS6 - Vlachovo Brezi 2 (13,66 km)

16.24 SS7 - Zvotoky 2 (23,81 km)

17.57 - SS8 Šumavske Hoštice 2 (23,43 km)

Laupäev

9.15 - SS9 Schärdinger Innviertel 1 (15,72 km)

11.01 - SS10 Mühltal 1 (27,15 km)

12.05 - SS11 Knaus Tabbert Bayerischer Wald 1 (11,88 km)

hoolduspaus

16.15 SS12 Schärdinger Innviertel 2 (15,72 km)

18.01 SS13 Mühltal 2 (27,15 km)

19.05 SS14 Knaus Tabbert Bayerischer Wald 2 (11,88 km)

Pühapäev

9.15 - SS15 BöhmerWald 1 (17,25 km)

10.35 - SS16 Passauer Land 1 (16,37 km)

11.33 - SS17 Böhmerwald 2 (17,25 km)

13.15 - SS18 punktikatse/Passauer Land 2 (16,37 km)

MM-sarja sõitjate punktiseis:

1. Kalle Rovanperä (Toyota) 217

2. Elfyn Evans (Toyota) 186

3. Thierry Neuville (Hyundai) 155

4. Ott Tänak (Ford) 146

5. Sebastien Ogier (Toyota) 99

6. Esapekka Lappi (Hyundai) 98

7. Takamoto Katsuta (Toyota) 77

8. Dani Sordo (Hyundai) 63

MM-sarja tootjate punktiseis:

1. Toyota 466

2. Hyundai 360

3. M-Sport Ford 247