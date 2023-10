Tänak hooaja eelviimase ralli eel: töö pole veel tehtud

Autoralli MM-sarja hooaeg jätkub sel nädalal Kesk-Euroopa ralliga. Ott Tänak (M-Sport) ütles ralli eel, et tal on selge eesmärk hooaja viimasest kahest etapist maksimum välja pigistada.

Tänak teenis eelmisel MM-etapil Tšiilis hooaja teise võidu, edestades Thierry Neuville'i (Hyundai) ja Elfyn Evansit (Toyota). Alates Portugali rallist ehk kuuel eelmisel osavõistlusel polnud eestlane aga pjedestaalile mahtunud.

Ees olev Kesk-Euroopa ralli sõidetakse peamiselt asfaldil. Viimane MM-sarja asfaldiralli toimus aprillis Horvaatias, kus Tänak lõpetas Evansi järel teisena. "Sellest on juba mõnda aega möödas, kui me viimati asfaldil sõitsime. Ühtlasi on Kesk-Euroopa ralli WRC kalendris uus. See saab olema meie jaoks suur väljakutse, aga meie selge eesmärk on kahest viimasest rallist maksimum võtta," ütles Tänak M-Spordi pressiteate vahendusel.

"Kesk-Euroopa rallilt on väga raske midagi oodata, sest kõik on uus ja ma olen üsna kindel, et ilmaolud mängivad suurt rolli. Seega peame kohe algusest peale kõigeks valmis olema, et seatud eesmärgid saavutada. Tšiilis toimus hooaja viimane kruusaralli ja seal meil õnnestus väga edukalt võistelda. Aga töö pole veel tehtud. Hooaja lõpuni jääb veel kaks etappi ja meie jätkame pingutamist," lisas eestlane.

M-Spordi pealik Richard Millener avaldas, et meeskond on pärast korda läinud Tšiili rallit saanud uue hingamise. "Tšiili rallilt saime uue hingamise, kuid nüüd keskendume sellele, et teeksime ka hooaja lõpus suurepärased tulemused. Ott kindlasti pingutab ja me teame, et ta tahab Kesk-Euroopas ja Jaapanis kõrgete kohtade eest heidelda. Me jätkuvalt näeme, milleks Puma on võimeline ja hooaja kõrgete kohtadega lõpetamine tähendaks kogu meeskonnale palju."

Hooaja eelviimase ralli eel on üldarvestuses liidrikohal tiitlikaitsja Kalle Rovanperä (Toyota) 217 punktiga. Soomlasele järgnevad Evans (186 p), Neuville (155 p) ja Tänak (146 p). Peale Rovanperä on ainsana teoreetilised võimalused tiitel võita veel Evansil, kes kaotab tiimikaaslasele 31 punktiga. Laual on veel 60 punkti.

Kesk-Euroopa ralli saab alguse kolmapäeval 3,62 kilomeetri pikkuse testikatsega. Esimesele kiiruskatsele antakse start neljapäeva lõunal, kokku sõidetakse 18 kiiruskatset kogupikkusega 310,01 kilomeetrit.

ERR-i spordiportaal vahendab sündmuste käiku otseblogis.