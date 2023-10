Selgus järgmise aasta autoralli MM-kalender

Võrreldes tänavuse aastaga leiab kalendrist kaks rallimuudatust - Eesti etapi asemel sõidetakse järgmisel aastal 18.-21. juulil Lätis ja Mehhiko osavõistlust asendab esmakordselt pärast 2017. aastat taas kavas olev Poola ralli.

Lisaks on teisele ajale nihutatud Keenias peetav Safari ralli. Kui seni on kihutatud suvekuudel, siis järgmisel aastal on see kavas 28.-31. märtsil ehk nö Mehhikost tühjaks jäänud kohal.

Autoralli MM-hooaeg algab traditsiooniliselt jaanuaris Monte Carlo ralliga ja hooaja viimane ots on praktiliselt identne tänavuse kalendriga ehk joon tõmmatakse alla 21.-24. novembril Jaapanis.

Autoralli MM-kalender 2024:

25.-28. jaanuar Monte Carlo ralli

15.-18. veebruar Rootsi ralli

28.-31. märts Safari ralli

18.-21. aprill Horvaatia ralli

9.-12. mai Portugali ralli

30. mai - 2. juuni Sardiinia ralli

27.-30. juuni Poola ralli

18.-21. juuli Läti ralli

1.-4. august Soome ralli

5.-8. september Akropolise ralli

26.-29. september Tšiili ralli

31. oktoober - 3. november Kesk-Euroopa ralli

21.-24. november Jaapani ralli