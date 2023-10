Neuville lõpetas päeva katsevõiduga, Tänak kokkuvõttes neljas

MM-tiitlit kindlustada üritav Rovanperä võitis kõik kolm hommikust kiiruskatset ning kerkis üldarvestuses neljandalt kohalt esimeseks, edestades pärast neljandat katset konkurente juba 18 sekundiga. Rehvitsooni läks soomlane lausa 29,2-sekundilise eduga tiimikaaslase Evansi ees.

Kolmandal kiiruskatsel lõpetas kaheksakordne maailmameister Sebastien Ogier (Toyota) suure ajakaotusega, kui lõpetas Rovanperäst lausa 41,9 sekundit halvema ajaga. Ogier' parem esirehv oli löögi saanud ja purunenud. "Uskumatu, uskumatu. Mis ma ikka öelda saan. Ma ei jõua ära oodata, kuni Michelin tagasi tuleb," kritiseeris prantslane praegust rehvitootjat Pirellit.

Reedel suurepärast minekut näidanud Esapekka Lappi (Hyundai) päev sai viiendal kiiruskatsel kurva lõpu, kui soomlane umbes kilomeeter pärast starti teelt välja sõitis ja katkestama pidi.

Pärast lõunast rehvitsooni lõpetas Evans Rovanperä katsevõitude seeria, aga kuues kiiruskatse lõpetati pärast kuue auto läbimist ning MM-sari avaldas koheselt teate, milles rõhutas, et pealtvaatajad peavad turvatöötajate juhiseid kuulama ja raja ääres ohututes paikades seisma. Ülejäänud ekipaažid said kirja nominaalaja.

Seitsmendal katsel võidutses taas Rovanperä, päeva viimase katsevõidu teenis Neuville, kelle jaoks oli see Kesk-Euroopa rallil teine katsevõit.

Rovanperä lõpetas päeva üldarvestuses kindlal esikohal, edestades teisel kohal asetsevat Neuville'i 36,4 sekundiga. Belglane hüppas katsevõiduga päeva lõpus aga üldarvestuses Evansist mööda ning edestab laupäevase võistluspäeva eel waleslast 10,8 sekundiga.

Ott Tänak - Martin Järveoja Kesk-Euroopa rallil Autor/allikas: M-Sport Media

Ott Tänak läheb teisele täispikale võistluspäevale vastu neljandalt kohalt, kaotus Rovanperäle on minut ja 30 sekundit. Eestlane edestab Takamoto Katsutat (Toyota) 56,4 sekundiga, aga jääb omakorda Evansist 43,2 sekundi kaugusele.

"Meil on algusest peale raske olnud. Pole saanud autot enda jaoks nendes oludes piisavalt mugavaks. Meil ei ole üldiselt võimalik seadistust pehmemaks sättida. Peame lihtsalt lootma, et läheb kuivemaks, loodetavasti saab siis paremini liikuma," sõnas Tänak rehvitsoonis. "Vedrustus on liiga jäik, me sõidame vihmas samamoodi nagu muidu asfaldil. Me oleme juba kõige pehmema seadistuse peal, enam pehmemaks ei saa."

Katsutale järgneb Sebastien Ogier (Toyota; +2.35,9), kes tõdes, et heitleb kehva enesetundega. Teemu Suninen (Hyundai) jääb prantslasest kolme sekundi kaugusele, talle järgnevad Gregoire Munster (M-Sport; +2.59,1) ning päeva viimasel kiiruskatsel palju aega kaotanud Pierre-Louis Loubet (M-Sport; +8.17,3).

Keerulised teeolud lõid WRC2 arvestuses kaardid sassi, kui kolmandal katsel sõitis teelt välja hooaja üldarvestuses teist kohta hoidev Yohan Rossel (Citröen), kes pidi seejärel katkestama. Samal katsel kaotas aega ka kolmandal kohal asetsev Gus Greensmith (Škoda), kes pääses vaid rehvipurunemisega.

Neljandal katsel sõitis aga teelt välja ka MM-tiitli poole sõitev Andreas Mikkelsen (Škoda), kuid norralane pääses pealtvaatajate abiga taas teele. Mikkelsen ning kaardilugeja Torstein Eriksen tegid aga kahe kiiruskatse vahel head tööd ning said viiendal kiiruskatsel jätkata.

Päeva lõpuks oli WRC2 arvestuses esikohal soomlane Emil Lindholm (Hyundai), kellele järgnesid Škoda sõitjad Erik Cais (+14,9 sekundit) ja Nicolas Ciamin (24,1). Georg Linnamäe (Hyundai) kaotas seitsmendal kiiruskatsel aega ning lõpetas päeva üldarvestuses 15. kohal, kaotades liidrile kolme minuti ja 20 sekundiga.

Esimene võistluspäev (neljapäev):

Avakatsel kiireimat minekut näidanud Tänak lõpetas sügiseses õhtupimeduses sõidetud teise kiiruskatse ajaga 4.16,9, mis jäi aga Neuville'ist 2,2 sekundit aeglasemaks. Belglane hüppas katsevõiduga ühtlasi ka üldarvestuses esimeseks ja edestas teise võistluspäeva eel Tänakut 1,2 sekundiga.

Kolmandaks jäi Sebastien Ogier (Toyota), kes kaotas Neuville'ile 5,8 sekundiga. Teisel kiiruskatsel kolmandana lõpetanud MM-sarja üldliider Kalle Rovanperä (Toyota) jäi Ogier'st aga vaid kümnendiksekundi kaugusele.

Viies on Teemu Suninen (Hyundai; +8,3 sekundit), kuuendal kohal on Takamoto Katsuta (Toyota; +10,1) ja seitsmes on Pierre-Louis Loubet (M-Sport; +10,4).

Rovanperäga MM-tiitli nimel heitlev Elfyn Evans (Toyota) tegi teisel katsel sõiduvea ja läheb teisele võistluspäevale vastu kaheksandalt kohalt, kaotades Neuville'ile 10,4 sekundi ja Rovanperäle 4,8 sekundiga. Evansile järgnevad veel avakatsel valestardi eest kümnesekundilise trahvi saanud Esapekka Lappi (Hyundai; +13,6) ning Rally1 autode järjestuse lõppu jäi Gregoire Munster (M-Sport; +15,0).

WRC2 arvestuses lõpetas avapäeva liidrina prantslane Yohan Rossel (Citröen), kes edestas Adrien Fourmaux'd (M-Sport) 3,1 sekundi ning Andreas Mikkelseni (Škoda) 3,2 sekundiga. Georg Linnamäe (Hyundai) lõpetas avapäeva kümnendal kohal, kaotades üldliidrile 9,6 sekundiga.

Kesk-Euroopa ralli ajakava:

Laupäev

9.15 - SS9 Schärdinger Innviertel 1 (15,72 km)

11.01 - SS10 Mühltal 1 (27,15 km)

12.05 - SS11 Knaus Tabbert Bayerischer Wald 1 (11,88 km)

hoolduspaus

16.15 SS12 Schärdinger Innviertel 2 (15,72 km)

18.01 SS13 Mühltal 2 (27,15 km)

19.05 SS14 Knaus Tabbert Bayerischer Wald 2 (11,88 km)

Pühapäev

9.15 - SS15 BöhmerWald 1 (17,25 km)

10.35 - SS16 Passauer Land 1 (16,37 km)

11.33 - SS17 Böhmerwald 2 (17,25 km)

13.15 - SS18 punktikatse/Passauer Land 2 (16,37 km)

MM-sarja sõitjate punktiseis:

1. Kalle Rovanperä (Toyota) 217

2. Elfyn Evans (Toyota) 186

3. Thierry Neuville (Hyundai) 155

4. Ott Tänak (Ford) 146

5. Sebastien Ogier (Toyota) 99

6. Esapekka Lappi (Hyundai) 98

7. Takamoto Katsuta (Toyota) 77

8. Dani Sordo (Hyundai) 63

MM-sarja tootjate punktiseis:

1. Toyota 466

2. Hyundai 360

3. M-Sport Ford 247