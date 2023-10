Latvala Evansi ja Rovanperä heitlusest: peame mõlemaid samaväärselt toetama

Tänavune autoralli MM-sarja hooaeg rändab järgmisel nädalal Kesk-Euroopasse, kus peetakse hooaja eelviimane etapp. Sel hooajal juba nii tootjate kui sõitjate tiitli kindlustanud Toyota meeskonna tiimipealik Jari-Matti Latvala ütles, et on viimase kahe etapi eel elevil.

Toyota on juba tootjate seas võidu kindlustanud ja saab nüüd nautida võrdlemisi pingevabat hooaja lõppu, sest meeskonnale läheb kindlasti ka individuaalsõitjate tiitel.

Kalle Rovanperä on enne hooaja viimast kaht katset kogunud 217 punkti, teisel kohal asetseb tiimikaaslane Elfyn Evans 186 punktiga ning lähim konkurent teistest meeskondadest on Thierry Neuville (Hyundai), kellel on 155 punkti. Isegi kui Neuville võtaks viimaselt kahelt rallilt maksimumi ning Rovanperä jääks nulli peale, jääks belglasel kaks silma puudu.

See aga tähendab, et MM-tiitli favoriit Rovanperä saab langeda vaid tänu Evansile. Toyota meeskonna tiimipealik Jari-Matti Latvala ütles aga portaalile DirtFish, et ei tunne hooaja viimaste etappide eel end kuigi närviliselt. "Esmalt olen meeskonna ja meie sõitjate üle väga uhke. Olen uhke, sest oleme sel hooajal kõvasti tööd teinud," sõnas soomlane.

"See on suurepärane olukord, sest saame tootjate tiitli juba kaks etappi enne hooaja lõppu. Nii vara pole me Toyotaga kunagi tiitlit kindlustanud. Meie kaks juhti võistlevad veel MM-tiitli nimel, seega tunneme loomulikult elevust. Aga ma ütleks, et kuna tootjate tiitel on käes, kadus raskus meie õlult," sõnas Latvala.

Soomlasest tiimipealik ütles, et meeskonnal Rovanperä ja Evansi vahel eelistust ei ole. "Kui sul on meeskonnas kaks sõitjat heitlemas, siis on kõige tähtsam neile mõlemale võrdväärsed võimalused anda. Me peame neid samaväärselt toetama," ütles Latvala.

"Aga selles mõttes tekitab see küll närvilisust, et kui üks eksib, siis ta kannatab koheselt. Me läheme nüüd eelviimasele etapile ja olukord on selline, et Kalle saab natuke rahulikumalt võtta, kuid Elfyn peab minema võitu jahtima, et tiitliheitluses ellu jääda," lõpetas Latvala.

Kesk-Euroopa ralli saab alguse kolmapäeval, kui kell 17.01 sõidetakse testikatse. Kiiruskatsetega alustatakse neljapäeval kell 15.05 ja ralli viimane kiiruskatse saab alguse pühapäeval kell 13.15. Sündmuste käigule saab kaasa elada ERR-i spordiportaali otseblogi vahendusel.