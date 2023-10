Noorte suusasari sai uue kuue

Pea 30 aastat tegutsenud noorte murdmaasuusatamise võistlussari vajas eestvedajate hinnangul uuendusi. Kevadise mõttetöö üks tulem oli möödunud nädalavahetus. Värske kuue sai sari samas paigas, kus 1990. aastate keskel oma aegade esimese etapiga alguse sai – Käärikul.

"Esimene suurem uuendus on see, et me tõime sisse siia jooksuetapi ka. Me teame, et murdmaasuusatajatel jooksu osakaal on oluline. Ja teisalt oli meil ka üks mõte see, et siis tekivad meil edetabelid, mida saab omavahel võrrelda. Tekib statistika. Paraku talvel suusavõistlustel me ei saa, jah, aegu ega asju võrrelda," nentis Noorte Murdmaakarika eestvedaja Tanel Ojaste.

Alanud hooajal on kokku seitse etappi. Korraldajad soovivad võistlejatele pakkuda murdmaasuusatamise erinevate võistlusformaatide paremaid palasid.

"Jälitussõit on meil kavas 13.-14. jaanuaril Alutaguse spordikeskuses Ida-Virumaal. Esimesel päeval sõidame vabatehnikas nii-öelda eraldistardist ajad ette ja teisel päeval siis Gunderseni meetodi järgi saadame esimese päeva tulemuste järgi kõik klassikatehnika jälitussõidule. Ma usun, et see meeldib sportlastele ja kindlasti meeldib see kaasaelajatele," lausus sarja eestvedaja Jaak Teppan.

Noortesarja hiilgeaegadel võis rääkida isegi 800 osalejaga etappidest. "Viimased neli-viis aastat on osalejate arv kõikunud 300 ringis. Natuke alla, natuke üle. Võib-olla paremal päeval sinna 400 alla, aga 400 pole ületanud. Esimene verstapost ongi see 400," lisas Teppan.

Esimene lume-etapp peetakse detsembris Jõulumäel, kus lumegarantii on igal juhul olemas.

Avaetapi tulemused vanuseklasside lõikes:

N23 3 km

1. Keidy KAASIKU (Ambla Spordiklubi), 2. Kaidy KAASIKU (Ambla Spordiklubi), 3. Greete-Liisa TOOM (Sakala Suusaklubi)

M23 3 km

1. Joosep PERV (Võru Biathlon), 2. Hugo Johannes NURK (Emajõe Suusaklubi), 3. Ron Antero BORISSOV (Spordiklubi CFC)

N20 3 km

1. Triinu KRESMER (Spordiklubi CFC), 2. Liis-Marii KASO (KF Suusaklubi/Rakvere Spordikool), 3. Andra AAVIK (ES Põhjakotkas Viljandi)

M20 3 km

1. Chris Marcus KRAHV (Karupesa Team), 2. Robert SARAPUU (Spordiklubi CFC), 3. Ralf KIVIL (Emajõe Suusaklubi)

N18 3 km

1. Herta RAJAS (Alutaguse Suusaklubi), 2. Pillerin VILIPUU (Tartu Suusaklubi), 3. Meril Adeela ALEV (Suusaklubi "Jõulu")

M18 3 km

1. Daniel VARIKOV (Võru Biathlon/Võru Spordikool), 2. Joonas VÄHI (Elva Suusaklubi), 3. Oskar KLAMPE (Võru Suusaklubi/Võru Spordikool)

N16 3 km

1. Susan SARAPUU (Spordiklubi CFC), 2. Rosibel Marii KALDVEE (Võru Suusaklubi/Võru Spordikool), 3. Anette AHU (Alutaguse Suusaklubi)

M16 3 km

1. Kristen Raian BAUMANN (Nõmme Spordiklubi), 2. Simeon KÜMMEL (MTÜ Kagu Biathlon), 3. Stefan KIVIL (Emajõe Suusaklubi)

N14 2 km

1. Jette Lee BAUMANN (Nõmme Spordiklubi), 2. Anette KIVIMÄGI (Alutaguse Suusaklubi), 3. Roxann ONGA (Spordiklubi CFC)

M14 2 km

1. Andrias RÄÄST (Alutaguse Suusaklubi), 2. Eerik VAHTRA (Võru Suusaklubi/Võru Spordikool), 3. Aaron REHEMAA (A.R Pro Ski Team)

N12 2 km

1. Claudia MÄGI (Kuningamäe Spordiklubi), 2. Miina-Liisa JUHKAM (Emajõe Suusaklubi)). 3. Kendra VARIKOV (Võru Suusaklubi/Võru Spordikool)

M12 2 km

1. Marten KALJUMÄE (Spordiklubi CFC), 2. Artur SMIRNOV (Äkke Suusaklubi), 3. Märten MÄTAS (MTÜ Kagu Biathlon)

N10 1 km

1. Criselle MILDER (RR Suusaklubi), 2. Marie MENGEL (Suusaklubi "Jõulu"), 3. Pia LAUR (Nõmme Spordiklubi)

M10 1 km

1. Hugo HANSMANN (Tean Sky), 2. Kasper KALA (Võru Suusaklubi/Võru Spordikool), 3. Mikk SAAR (RR Suusaklubi)