Venemaa antidoping ei määranud Valijevale võistluskeeldu

RUSADA tunnistas dopingureeglite rikkumise akti, kuid organisatsiooni tõlgendusel ei olnud siinkohal sportlase süüd ega hooletust. Seega piirdus karistus üksnes Valijeva tulemuse tühistamisega 25. detsembril 2021 toimunud Venemaa meistrivõistlustel.

Valijeva andis positiivse proovi eelmise aasta detsembri lõpus Venemaa meistrivõistlustel, kui tema proovist leiti keelatud südameravimi trimetatsidiini jälgi. Proovi tulemused avaldati alles tänavuse aasta veebruaris, päev pärast seda kui Valijeva aitas Venemaa olümpiakomitee koondise Pekingi olümpial võistkonnavõistlusel esikohale.

Valijeva põhjendas olümpia ajal, et keelatud aine sattus tema organismi, kuna ta jõi samast veeklaasist vanaisaga, kes seda südameravimit tarvitab.

Mullu oktoobris teatas RUSADA, et ei avalda Valijeva dopingujuhtumi tulemusi, kuna tegemist on alaealisega. Rahvusvaheline antidopingu agentuur (WADA) otsustas seetõttu pöörduda rahvusvahelisse spordikohtusse (CAS).

RUSADA äsja avalikustatud otsuse peale andis WADA teada, et soovib saada kõiki uurimisega seotud materjale, et teha kindlaks, kas otsus on kooskõlas organisatsiooni antidopingu koodeksiga.

"Pärast RUSADA otsuse ülevaatamist kaalub WADA järgmisi samme, et asjaga tegeletaks võimalikult kiirelt ja täiendavate viivitusteta," seisis nende reedel edastatud teadaandes. Juhtumiga seotud ringkondades arvatakse, et tõenäoliselt viib WADA juhtumi edasi CAS-i.