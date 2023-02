Venelased säästsid Valijevat võistluskeelust, aga WADA kaebas edasi

WADA soovib Valijevale nelja aasta pikkust võistluskeeldu ja kõikide tulemuste tühistamist alates proovi võtmise hetkest. "WADA peab Venemaa Antidopingu Agentuuri (RUSADA) distsiplinaarkomisjoni järeldust, et tegemist ei olnud sportlase "süü ega hooletusega" vastavalt Maailma Antidopingu Koodeksile valeks ja on kasutanud oma õigust vaidlustada see Rahvusvahelises Spordikohtus," teatas Wada.

Valijeva dopinguproov näitas keelatud südemeravimi trimetatsidiini jälgi. Proovi tulemused avaldati alles eelmise aasta veebruaris, päev pärast seda, kui Valijeva aitas Venemaa olümpiakomitee koondise Pekingi olümpial võistkonnavõistlusel esikohale. Valijeva põhjendas olümpia ajal, et keelatud aine sattus tema organismi, kuna jõi samast veeklaasist vanaisaga, kes seda südameravimit tarvitab.

Tänavu jaanuaris tunnistas RUSADA dopingureeglite rikkumise akti, kuid organisatsiooni tõlgendusel ei olnud siinkohal sportlase süüd ega hooletust. Seega piirdus karistus üksnes praeguseks 16-aastase Valijeva tulemuse tühistamisega 25. detsembril 2021 toimunud Venemaa meistrivõistlustel.