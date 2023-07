Meeste murdmaakoondis alustab hooaega varasemast enesekindlamalt

Eesti meeste murdmaasuusatamise koondisel on selja taga esimene lumelaager ja augustis alustatakse teist. Võrreldes eelmise hooajaga on arendatud rohkem aeroobset poolt.

Eesti meeste murdmaakoondisel on esimesed lumelaagrid selja taga ja juulikuu treeningud toimusid Eestis. Augusti keskpaigas siirdutakse laagrisse Rootsi, Torsby suusatunnelisse. Võrreldes eelmise hooajaga on tehtud ettevalmistuses mõningaid muudatusi.

"Põhiliselt oleme proovinud aeroobset võimekust parandada," rääkis ERR-ile Karl Sebastian Dremljuga. "Natuke oleme esimestel kuudel võrreldes eelmise aastaga intensiivsusega tagasi hoidnud. Proovime justkui natuke ettevaatlikumalt suve alustada, et siis sügisel kindlamalt hooajale vastu minna."

Koondise liidritest jätkab Alvar Johannes Alev Norras ning Martin Himma läbib suvel kaheksa nädala pikkuse kaitseväeteenistuse.

"Meeskond on kasvanud meeskonnaks ja minu arust on sisekliima praegu hea. Kui võrdlusse tuua eelmine aasta, oli alguses natuke ebakindlust ja ei teadnud, kuidas ja mis toimima hakkab; nüüdseks on pilt teine," kinnitas peatreener Aivar Rehemaa.

Märtsi lõpus lauluväljakul toimunud MK-etapil jõudis Karl Sebastian Dremljuga ainsa eestlasena eelsõidust edasi. Edu mõju kandus edasi ka kogu meeskonnale.

"See, et ma ühel MK-l ennast väga hästi tundsin, oli ilmselt ka teistele positiivne. Nägime, et see, mida teeme, toimib ja nii annab maailmaga edaspidi võidu sõita küll," tõdes Dremljuga.

"Mul on hea meel, et kuni selle aasta Tour de Skini on meil 136 päeva organiseeritud ettevalmistust, see tähendab iga kuu ca 18 päeva laagreid. Siit on võimalik sporti teha küll," muigas Rehemaa.