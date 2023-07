Kuldar Sikk: Eesti rallimehed saavad väga vahetu võrdluse maailma tippudega

Viimasel rallieelsel päeval käisid piloodid kiiruskatsetel rajalegendile lihvi andmas. Hoolduspargis askeldasid masinate kallal aga mehaanikud. Toyota ja Hyundai meeskonnad on jällegi kohal suurte kokkupandavate hoonetega. M-Sport ajab läbi lihtsamalt.

Loomulikult saavad Ott Tänak ja Martin Järveoja Eesti rallifännidelt palju tähelepanu. Kodusel MM-rallil tasub aga pilk peal hoida teistelgi sõitjatel, kes siinseid teid hästi tunnevad. Eesti sõitjaid on stardis kümme, esile tõusevad Robert Virves, Georg Linnamäe ja Egon Kaur.

"WRC arvestuses läheb rajale 50 ekipaaži. Sellest kümme on ikkagi väga hea protsent. Ma arvan, et kodufännidel siin on, kellele pöialt hoida. Kindlasti Ott ja Martin lähevad sõitma võidu peale, aga ka WRC2 arvestuses on kindlasti meie mehed väga kõva konkurentsi pakkumas," märkis Rally Estonia meediajuht Rauno Paltser.

"Robert, Georg ja Egon on kõik küsijad mehed. Teinud sellel aastal piisavalt starte, teinud teste. Kellele täpselt panustada, ma ei tahaks neid teha. Aga ma loodan, et kõik kolm on tublid. Ja võib-olla siis eraldi on tagantpoolt tulemas nii-öelda Rally4-s võistlev noorterühm. Neid ei ole küll palju – neid on seal neli või viis – nendel on omavahel oma võistlus," lausus Eesti Autospordi Liidu spordidirektor Kuldar Sikk.

Rally Estonia on MM-ralli kõrval ka Eesti meistrivõistluste etapp. Vaid koduse sarja raames võistlejate jaoks on ralli oluliselt lühem. Õpetliku kogemuse saavad nad aga sellegi poolest. "On olemas vahetu võrdlus. Näed, Tänak sõitis seda katset selle kiirusega, mina sõitsin siis selle kiirusega. Nad saavad väga vahetu võrdluse maailma tippudega," lisas Sikk.

Korraldajad usuvad, et Rally Estoniale võiks pealtvaatajatena tulla 40 000 inimest.