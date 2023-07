ERM-ist saab nädalavahetuseks Rally Estonia süda

Neljapäeval algava WRC Rally Estonia süda on juba neljandat aastat järjest Eesti Rahva Muuseumis (ERM), kus tegutseb võistluskeskus, toimub kaks kiiruskatset ning rahva jaoks on avatud nii muuseum, EXPO kui hoolduspark.

Ralliga seotud tööd ja tegemised ERM-i juures juba käivad, sest muuseumi teatrisaali ehitatakse üles võistluskeskust, kust juhitakse kogu ralli sündmuste käiku. Just sinna staapi jookseb kokku kogu operatiivinfo, live-pilt rajalt ja autodest ning kogu pika nädalavahetuse on seal reageerimisvalmis ralli partnerid - alustades kohtunikest ning lõpetades politsei, kiirabi ja päästega.

Lisaks jõuab ERM-ist ralli otseülekande pilt üle kogu maailma ning sealses meediakeskuses teevad tööd kodu- ja välismaised ajakirjanikud ja toimuvad pidevalt erinevad pressiüritused.

ERM-i õuealal, Majoraadi pargis antakse viimast lihvi selleks, et neljapäeval kell 20.05 saaks WRC sarja liider Kalle Rovanperä startida esimesele kiiruskatsele, mis kannab nimetust Visit Estonia/Tartu vald. Sama kiiruskatse, siis juba nime all SS17 Saku/Tartu vald 2, tuleb kordamisele laupäeva õhtul kell 20.24.

Lisaks kiiruskatsetele on külaliste jaoks neljapäeval alates kell 12 ERM-i taga avatud hoolduspark, kus huvilised saavad jälgida kõikide Rally Estonial osalevate meeskondade tegutsemist kogu nädalavahetuse vältel. Sealsamas asub ka ralli EXPO, mis varasematel aastatel oli Tartu kesklinnas. Seal saab publik osaleda erinevatel atraktsioonidel, soetada kõige uuemaid fännitooteid ja tutvuda ka Eestis tegutsevate liitlasvägede moodsaima militaartehnikaga.

Kuigi otse tulles pääseb sinna tasuta, soovitavad ralli korraldajad igal juhul kasutada võimalust alustada teekonda ERM-i peauksest. Ostes sealt 5-eurose eripileti püsinäitusele "Kohtumised" saab rallialale liikudes ülevaate eestlaste põnevatest elulugudest.

Rally Estonia direktor Urmo Aava ütles, et ta ei suuda ilma ERM-ita ralli korraldamist ette kujutadagi. Kõik need võimalused, mida ERM oma avarate võimalustega nii muuseumis sees kui õuealadel pakub, on nii unikaalsed, et ERM on konkurentsitult parim koht ralli juhtimis- ja meediakeskuse ning hoolduspargi jaoks. Soovitan inimestel igal juhul kasutada võimalust ja ERM-ist ralli nädalavahetusel läbi tulla, et lüüa kaks tummist kärbest ühe hoobiga - esiteks teha tutvust ERMi endaga ja teiseks vaadata, mis toimub Service Parkis ehk maailm tippralli telgitagustes ralli ajal," sõnas Aava.

ERM on külastajatele avatud kogu ralli aja ning ootab Raadile omadele kaasa elama tulnud rallisõpru muuseumisse julgelt sisse astuma. Avatud on nii püsi- kui ajutised näitused, millest üks põnevamaid on keha kultuurilisi tähendusi uuriv "Õige keha, vale keha?". Kunstihuviliste rõõmuks avati eelmisel nädalal Ukraina kunstniku Vadõm Ištšenko rahvalauludest inspireeritud maalinäitus. Näituse üksik- või majapiletiga saab ühe päeva jooksul näitusele siseneda korduvalt, mis võimaldab paindlikult osa võtta nii ralli programmist kui tutvuda ralli teeninduspargi ja muuseumis pakutavaga.