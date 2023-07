Tänavune Rally Estonia on eelmistega võrreldes rohelisem

Eelmisel aastal jättis Rally Estonia maha suure ökoloogilise jalajälje, umbes 600 tonni süsinikdioksiidi. Jalajäljel hoiab silma peal ka FIA ehk rahvusvaheline autoliit. Eelmise aasta ralli auditit saab pidada edukaks, kuid tänavu mõeldi pikalt, kuidas jalajälge kompenseerida.

"Siin on olnud meile abiks ja on ka sellel aastal abiks RMK puude istutamise aktsiooniga," rääkis ERR-ile Rally Estonia peakorraldaja Urmo Aava. "Tegelikult me sellel aastal istutame kolm korda rohkem puid kui vaja oleks, aga see on selline pikk vaade. Pikalt otsisime partnerit ja sellel aastal kuidagi pooljuhuslikult sattusime kokku uue Eesti ettevõttega KWOTA, kes auditeerib Eesti erinevaid tootmisettevõtteid, puidu-plasti ettevõtteid ja koostöös tootjaga selgitab välja, palju on võimalik sellest tootmisprotsessist kasutada taaskasutatavat materjali."

Rally Estonia ja Kwota loodud lahendusega kompenseerivad ralli pealtvaatajad Aava sõnul täielikult enda tekitatud süsinikujalajälje.

"Kui üheks päevaks tulev Rally Estonia pealtvaataja ostab KWOTA TOKEN-i, ühe päeva token'i, mis maksab kaks eurot, siis ta kompenseerib täielikult enda poolt tekitatud CO2 jalajälje. Võib-olla paljud ütlevad, et see on mingisugune rohepesu, siis meile just Kwota puhul meeldibki see, et see raha jõuab reaalselt Eesti erinevate ettevõtjateni, mis motiveerib neid kasutama taaskasutatavaid materjale. Ja mina näen, et see viib edasi," sõnas Aava.

Aasta jagu kestnud ettevalmistused on Aava sõnul kulgenud edukalt ja kulmineeruvad tuleval neljapäeval.

"Ma julgen öelda, et kõik on valmis, kõik on väga hästi. Praegu on ilmateade ka väga hea. Vahepeal siin kartsin, et oli nii kuiv ja kui hakkas vihmaperiood, et ei korduks jälle see, mis oli eelmine aasta. Aga tundub, et tuleb väga hea ilm ja tuleb vägev ralli," lõpetas peakorraldaja.

Rally Estonia kestab 20.-23. juulini.