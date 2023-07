Tänaku tiimikaaslane on Rally Estonia raames saanud juba kaks rahatrahvi

M-Spordi rallitiimis võistlev Loubet on radadega tutvudes juba kaks korda rikkunud spetsiaalselt võistlejatele määratud kiirusepiiranguid, mistõttu on võistluste juhid määranud prantslasele mõlema rikkumise eest rahatrahvi.

Teisipäeval ületas prantslane kiirust, kui sõitis 50-alas 78,8 km/h. Tund aega hiljem rikkus ta aga 30-ala piirkiirust, sõites teel 49,7 km/h. Esimese rikkumise eest sai prantslane 700 euro suuruse, teise rikkumise eest 950 euro suuruse trahvi.

Esimese rikkumise eest on rahaline trahv 25 eurot iga ületatud km/h eest, teise rikkumise korral on rahatrahv aga 50 eurot iga ületatud km/h eest. Kolmas rikkumine tooks kaasa viieminutilise ajakaristuse ning neljas võistluselt diskvalifitseerimise.

"Kõikidel võistlusautodel on peal tracker'id, mis tähendab, et nende kiirus, kiirendus ja pidurdus on igas ajahetkes mõõdetav. Seda mõõdab FIA koostööpartner SAS. Kõikides punktides raja peal, kus on kiirusepiirang, on väljas füüsiline märk, mis tähistab kiiruspiiranguga tsooni algust ja lõppu. See märge on dubleeritud ka Road Book'i. Sõitja peab nende märkide vahel sõitma ettenähtud kiirusega," selgitas Rally Estonia võistluste juht Urmas Roosimaa Delfile.