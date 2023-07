Neuville: ma ei tea, kuhu mu kiirus Eestis ja Soomes kadunud on

Oma eduka autorallikarjääri jooksul 59 korral WRC klassis esikolmikus lõpetanud Thierry Neuville (Hyundai) on seda Eesti ja Soome teedel teinud vaid kahel korral. 35-aastane belglane ütles Rally Estonia eel, et tal pole aimugi, kuhu ta kiirus põhjamaistel kruusateedel haihtub.

Asfaltteedel kuulsust kogunud Hyundai piloot lõpetas 2013. aastal Soomes teisena ning 2021. aastal Eestis kolmandana, kuid ei ole neil kahel rallil paremat suutnud.

Ralliportaal DirtFish küsis belglaselt tema tulemuste kohta, kuid Neuville oli ise samuti teadmatuses. "Ma ei tea. Autod on muutunud, teed on muutunud. Mäletan, et 2013. aastal oli mul autos väga hea tunne ja väga lihtne oli kiiresti sõita. Viimaste aastate jooksul on Ott [Tänak] sarnases olukorras olnud, aga ta suutis eelmisel aastal Soomes vingelt sõita ja võitis," sõnas Neuville.

"Osaliselt tuleneb see sellest, et Toyotasid arendatakse seal. Nad on väga kiired olnud. Tõttöelda ma ei teagi, vahest on sel aastal kiirus parem. Ma tunnen end autos küll mugavalt, aga kas sellest piisab?" lisas belglane.

Käesoleval hooajal on Neuville sõitjate üldarvestuses 93 punktiga viiendal kohal, tema endine tiimikaaslane Ott Tänak (M-Sport) ning Sebastien Ogier (Toyota) on viie punkti kaugusel. Hooaja üldliidri Kalle Rovanperä (Toyota) jaoks on Eesti ja Soome teed loomulikult kodused. Soomlane on hooajaga kogunud 140 punkti ning ta edestab teisel kohal asetsevat tiimikaaslast 41 punktiga.

Tootjate arvestuses on Toyota 285 punktiga kindlal esikohal, Hyundai on hooaja peale kogunud 237 silma ning M-Spordil on 175 punkti.

Neuville ütles, et ta testis eelmisel nädalal Soome teid ja siis läks hästi. "Me peame tihti külg ees sõitma ja selles ma ei ole nii hea. Pead kõrgetel kiirustel riskima ja julge olema, aga samas pead olukorda kontrollima. Sellega olen ma vahel hätta jäänud," ütles Neuville.

Autoralli MM-sari jätkub sel neljapäeval, kui kell 9.01 sõidetakse Unikülas testikatse. Neljapäeva õhtul kell 20.05 peetakse Majoraadi pargis Rally Estonia esimene kiiruskatse. Laupäeval ning pühapäeval (22.-23.juulil) leiavad aset kõik traditsioonilised Lõuna-Eesti kiiruskatsed ning ralli lõpetab pühapäeva pealelõunal aset leidev auhinnatseremoonia ja finišipoodium Tartu kesklinnas.