Rally Estonial sõidab EMV arvestuses 63 ekipaaži

Koduse autoralli hooaja neljandale etapile on end registreerunud 63 võistluspaari, kellest kümme osalevad ka WRC arvestuses.

Esimene, vaid Eesti meistrivõistlustel osalev rallipaar ületab Tartu Raekoja platsil asuva stardipoodiumi neljapäeval orienteeruvalt kell 20.00 ja stardib esimesele kiiruskatsele kell 22.07.

Kui tavapäraselt stardivad Eesti meistrivõistlustel autod kiiruse järjekorras ja võimsamad autod eespool, siis sel korral saavad esimestena rajale esi- ja tagaveoliste autodega sõitvad võistluspaarid ja kõige viimasena nelikveolised. Vaid Eesti meistrivõistlustel osalevad võistlusautot kannavad numbreid alates 100.

Neljapäeval läbivad Eesti meistrivõistlustel osalejad ühe ja reedel neli kiiruskatset. Kokku läbitakse viie katsega 73,84 katsekilomeetrit.

Võitjaid autasustatakse reedel Tartu Raekoja platsil asuval finišipjedestaalil alates 22.30.

"Rõõm on tõdeda, et koduse autoralli MM-etapi raames sõidetavale autoralli Eesti meistrivõistluste etapile registreerus üle 60 võistluspaari. Kodustel meistrivõistlustel osalejad saavad end Lõuna-Eesti teedel võrrelda maailma paremikuga ja kindlasti on see väärt kogemus kõigi jaoks. Rally Estonia korraldajad on ette valmistanud head katsed ja loodetavasti jagub põnevust igasse klassi nagu kolmel eelnevalgi etapil," sõnas Eesti Autospordi Liidu spordidivisjoni juht Kuldar Sikk.

Rally Estonia on autoralli Eesti meistrivõistluste etapiks kõigile klassidele, välja arvatud EMV9 ehk veoautod. Ralli võistluskeskus paikneb Eesti Rahva Muuseumis ja hooldusala Raadi lennuväljal. Stardi- ja finišipoodium asuvad Tartu Raekoja platsil.

Möödunud aastal kuulus Rally Estonia raames sõidetud koduse meistrivõistluste etapivõit võistluspaarile Egon Kaur - Silver Simm.