Tänak: sõidan üle piiri, oleme väga kõvasti vajutanud

"Jõudluselt oleme selgelt Toyotast ja Hyundaist maas. Oleme keerulistes kohtades riskeerinud ja mul on lihtsalt hea meel siin olla," naeris hommikupoolikul ülikiires tempos liikunud Tänak hoolduspausil WRC otseülekandele.

All Live'i reporter küsis eestlaselt, kas ta sõidab piiri peal, millele Tänak vastas: "sõidan peamiselt üle selle!" Küll ei tahtnud M-Spordi piloot tänavuse Rally Estonia tempot võrrelda mullu Soome rallil näidatuga. "Eelmisel aastal mind huvitas [lõppkoht], oli tähtis lõpetada. Kahtlemata oleme siin väga kõvasti üritanud," tõdes Tänak.

Hommikuse viimase kiiruskatse finišis ütles Tänak, et kaheksandal kohal oleva Oliver Solbergi püüdmine võiks olla realistlik eesmärk. "Peaks olema, vaatame. Pikk nädalavahetus on veel ees, oleme küll aega tagasi võtnud, aga Oliver sõidab ka kiiresti," sõnas M-Spordi piloot.

Pärastlõunaste läbimiste eel on liidriks Hyundai piloot Thierry Neuville, kes edestab Toyota mehi Kalle Rovanperä 6,8 ja Elfyn Evansit 13 sekundiga. "On olnud keeruline hommik, rasked tingimused ja tugev konkurents. Siin on raske suuri vahesid sisse sõita, peamine on heas rütmis liikuda ja see on meil õnnestunud. Tunnen end autos hästi, pole suuri vigu teinud. Usun, et meil on veel midagi varrukast võtta - viimasel katsel tundsin, et eksisin paar korda, aga lõpuks oli aeg päris hea. Peame oma rütmi hoidma ja ka Kallel silma peal hoidma."

"Võime päris rahul olla," sõnas maailmameister Rovanperä hooldusalas. "Me poleks ausalt öeldes enamat suutnud, meie tagant tulnud mehed olid väga kiired. Otil oli veidi puhtam tee ja ta sai olla väga kiire. Pinnas oli palju lahtisem kui ma arvasin, rada on väga kuiv ja see pole kerge. Loodetavasti saame pärastlõunal olla kiired. Väikesed autod rikuvad vahepeal sõidujoont, seega võib teine läbimine olla isegi keerulisem kui esimene."