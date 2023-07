Tänak Rally Estonia eel: usun, et Toyotad domineerivad

Autoralli MM-sarja hooaja üldarvestuses neljandat kohta hoidev Ott Tänak (M-Sport) ütles neljapäeval algava Rally Estonia eel, et sel hooajal suurepäraselt sõitnud Toyota pilootide vastu läheb ka kodustel teedel raskeks.

Kokku neljal korral Eesti rallil võidutsenud Tänak on seda WRC klassis teinud vaid korra: 2020. aastal, kui veel Hyundai rooli taga istus. Järgneval kahel aastal tuli Eestis võitjaks hoopis põhjanaaber Kalle Rovanperä (Toyota), kes on sel hooajal seitsme etapiga üldarvestuses 42-punktilise edu saavutanud.

Lisaks Rovanperäle koosneb üldarvestuse esikolmik veel Elfyn Evansist (99 punkti) ja Sebastien Ogierist (98 punkti), kes on samuti Toyota piloodid. Tänak on ka 98 punkti kogunud, kuid on üldarvestuses neljandal tabelireal.

Tootjana on Toyota hooaja peale 285 punktiga esikohal, Hyundai on kogunud 237 silma ning M-Sport on sel hooajal saanud kokku 175 punkti.

Tänak ütles enne kodust rallit portaalile DirtFish, et Toyotasid on ka sel nädalal raske alistada. "Ausalt öeldes läheb Toyotadega võitlemine raskeks. Eks näeme, kui lõpuks kohale jõuame, aga ma usun, et Toyotad domineerivad. Hyundai on ka hästi sõitnud, seega võitleme korralike hiiglastega," sõnas eestlane.

8. juulil võitis Tänak kindlalt Lõuna-Eesti ralli ning on enda sõnul teinud palju tööd, et M-Spordi auto Eesti ja Soome kiireteks kruusateedeks ette valmistada.

"Järgmised kaks etappi on puhtalt kiiruse peale, seega fokusseerime kõik sellele ja näeme, kuidas teistele järgi jõuame. Alustame hooaja teist poolt ja me kindlasti ei anna veel meistrivõistluste kokkuvõtte mõttes alla. Tunneme, et peame oma panuseid tõstma ja täispangale minema," ütles Tänak eelmisel nädalal.

Neljapäeval sõidetakse kell 9.01 Unikülas testikatse, õhtul kell 20.05 peetakse Majoraadi pargis Rally Estonia esimene kiiruskatse. Laupäeval ning pühapäeval (22.-23.juulil) leiavad aset kõik traditsioonilised Lõuna-Eesti kiiruskatsed ning ralli lõpetab pühapäeva pealelõunal auhinnatseremoonia ja finišipoodium Tartu kesklinnas.