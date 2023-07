Neuville andis teada, mis heategevust ta Rally Estonia raames toetab

Rallisõitja Thierry Neuville on tuntud selle poolest, et valib igaks ralliks välja heategevuse, millele ta vastavalt oma kohale annetuse teeb. Selleaastasel Rally Estonial toetab belglane Laste ja Noorte Kriisiprogrammi.

"Rally Estonial toetan Laste ja Noorte Kriisiprogrammi. Iga aasta peavad sajad Eesti lapsed kogema seda, et jäävad ilma mõnest oma lähedasest. Laste ja Noorte Kriisiprogramm pakub tuge lähedase pereliikme kaotanud lastele ja noortele," sõnas Neuville oma sotsiaalmeediapostituses.

"Nad on 27 aastat olnud ainus organisatsioon Eestis, kes korraldavad tugigruppe ja erinevaid laagreid lastele ja noortele, kes on kaotanud mõne oma lähedase. Rohkem kui 1200 last ja noort on saanud sellest osa. Programm tahab kindlustada, et tugilaagrid jätkuks ka tulevikus," jätkas Neuville.

Möödunud aastal toetas Hyundai rallitiimis sõitev Neuville heategevusfondi Minu Unistuste Päev. Neuville ja teised rallimaailma tähed asuvad Lõuna-Eesti teedel starti 20. juulil, võitja kuulutatakse välja 23. juulil.