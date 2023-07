Rovanperä: Rally Estonia kuulub kindlasti mu lemmiketappide sekka

Neljandat aastat järjest Eestis sõidetava MM-ralli stardirivi avavad 2022. aasta maailmameistrid Kalle Rovanperä ja Jonne Halttunen, kellel on Eesti teedel kaitsta kahe viimase aasta võit. Hooaja üldarvestuses esikohta hoidev Rovanperä ütles, et Eesti etapp on talle meelepärane.

"Rally Estonia on üks mu lemmikuid etappe võistluskalendris. Olen Eestis väga palju aega veetnud ja sealsed kiired teed sobivad minu sõidustiilile hästi. Mul on rallist häid mälestusi ja need on alati meeldejäävad olnud," sõnas soomlane.

Toyota eest asuvad lisaks Rovanperäle võistlustulle ka Elfyn Evans ning Takamoto Katsuta. Evans ütles, et viimased etapid on olnud keerulisematel ja aeglasematel teedel, mistõttu on Eestis kaardilugeja kuulamine eriti tähtis.

"Eesti toob täieliku muudatuse nii maastikul kui ka mõtteviisis. Me tuleme karmidelt ja aeglastelt rallidelt ja liigume nüüd eriti kiirele ja sujuvale kruusale. Järgmised etapid sõltuvad väga palju enesekindlusest. Juhina pead sa rajalegendi täielikult usaldama ja autot hästi tunnetama," ütles Evans.

Pärast seitset etappi on Rovanperä 140 punktiga hooaja üldarvestuses kindlal esikohal. Evans on 99 punktiga teine, kolmandal kohal on Sebastien Ogier (Toyota) 98 punktiga, kellel on Ott Tänakuga (M-Sport) sama palju punkte. Ogier jätab aga Eesti etapi vahele.

Rally Estonia sõidetakse 20.-23. juulil Tartus ja Tartu, Otepää, Elva, Kanepi, Kambja, Peipsiääre, Mustvee ning Kastre valla teedel. Tänavune Rally Estonia on ühtlasi hooaja neljas etapp autoralli Eesti meistrivõistlustel osalejatele.