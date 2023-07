Linnamäe Rally Estonia eel: pead proovima aju välja lülitada

Autoralli MM-sari jätkub sel neljapäeval Rally Estoniaga, kui kell 9.01 sõidetakse Unikülas testikatse. Neljapäeva õhtul kell 20.05 peetakse Majoraadi pargis Rally Estonia esimene kiiruskatse.

Teisipäeval käisid rallisõitjad kiireid kruusateid katsetamas ja Robert Virves selgitas Jüri Muttikale, et radade läbimine aitab auto tehniliselt valmis panna. "Transmissioonid, vedrustused, kõik sellega seonduv. See ongi koht, kus saame kõiki enda seadistuse elemente proovida ja katsetada, et saada ralliks õige seadistus," sõnas Virves.

Eelmise aasta rallil 17 kiiruskatset võitnud ja aasta lõpus juunioride maailmameistriks kroonitud Robert Virves stardib Ford Fiesta Rally2 võistlusautoga ja sõidab Ott Tänaku RedGrey meeskonnas. "[Tänak] annab nõu, kui ma küsin. Mis tal ise ikka öelda on, kui mul endal on mure, siis pöördun ta poole," ütles Virves tiimijuhi kohta.

Möödunud aastal WRC2 Junior arvestuses teise koha saanud Georg Linnamäe läheb teele Hyundai i20 N Rally2 võistlusautoga. "Oleme päris heaks auto suutnud tuunida ja nüüd on ainult vaja gaasi panna. Alati on kaif kodupubliku ees sõita, see annab lisamotivatsiooni iga aasta ja see on kindlasti ralli, mida me ootame iga aasta kõige rohkem," sõnas Linnamäe.

Kas kodune ralli tekitab Linnamäes lisaärevust või on see lihtsalt nagu iga teine töönädal? "Oleneb rallist, oleneb, kus sa enda ülejäänud eluga oled. Kui muu elu on rahulik, siis on lihtne ka rallirajal rahulikuks jääda," ütles neljajalgse sõbra tee äärde kaasa võtnud rallisõitja.

"Eks vahel mõnel lõigul tuleb ikka kerge judin sisse, aga üldiselt on see pigem selline sport, et pead proovima just aju välja lülitada," lisas Linnamäe. "See on ülim keskendumine, ülim adrenaliin ja pinge. Õpid seda nautima.Võib-olla tavainimesele veider, aga meiesugustele bensupeadele kõlab igati loogilisena."

Laupäeval ning pühapäeval (22.-23.juulil) leiavad aset kõik traditsioonilised Lõuna-Eesti kiiruskatsed ning ralli lõpetab pühapäeva pealelõunal aset leidev auhinnatseremoonia ja finišipoodium Tartu kesklinnas.