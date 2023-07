Tänak: peame panuseid tõstma ja täispangale minema

"Ettevalmistus on olnud üsna intensiivne; tegime ralli-eelse testi ja seejärel ka väikse ralli, nii et oli suur jõupingutus tegemaks Eestis nii head tulemust kui võimalik," lausus ta oma võistkonna M-Spordi pressiteate vahendusel.

"Mõistagi loeb kahel järgmisel rallil vaid kiirus, nii et paneme kõik kaardid sellele ja siis näeme, kui lähedal teistele oleme."

Sel hooajal on peetud seitse MM-rallit ja pidada jääb veel kuus. Tänak võitis hooaja teise etapi Rootsis ja tuli neljandal etapil Horvaatias teiseks. Kokkuvõttes hoiab ta neljandat positsiooni. Tiitlikaitsja Kalle Rovanperä (Toyota) jääb juba 42 punkti kaugusele, aga ülejäänud seltskond on üsna tihedalt koos.

"Alustame hooaja teist poolt ja me kindlasti ei anna veel meistrivõistluste kokkuvõtte mõttes alla," lubas Tänak. "Tunneme, et peame oma panuseid tõstma ja täispangale minema."

"Soome tuleb kiirelt peale ja kui Eestis miski ei tööta, siis tuleb liikuda vahepeal gaas põhjas, aga loodetavasti oleme juba Eestis heal tasemel."

M-Spordi bossi Richard Milleneri sõnul on Eesti ralli väga erinev võrreldes eelmise etapiga Keenias. "See on üks hooaja kõige kiiremaid rallisid ja sel aastal meie jaoks üks tähtsamaid - Oti koduralli. Teame, et kogu nädalalõpu on meil eestlastelt suur toetus," lausus ta.

"Oleme ettevalmistusse kõvasti panustanud nii ralli-eelse testimise kui ka Lõuna-Eesti ralli näol. Fantastiline oleks näha Otti kodus hästi esinemas ja mõistagi on see ka meie eesmärk sel rallil."

"Usun ka, et Pierre [teine sõitja Pierre-Louis Loubet] on siin tugev, olles kolmelt eelmiselt korralt häid kogemusi hankinud," ütles Millener. "Eesti on nii ilus ja fantastiline maa - ei jõua ära oodata, millal sinna taas jõuan."

Rally Estonia on kavas 20.-23. juulil.