Tšehhitarist sai Wimbledoni ajaloo esimene asetuseta naisfinalist

Keskväljakul aset leidnud kohtumises vahetasid mängijad Svitolina juhtimisel geimivõitusid kuni seisuni 2:2, mil tšehhitar vastase servi murdis. Seejärel kaotas ta enda pallingugeimi, kuid vastas taas murdega ning võitis järgnevad kaks geimi, realiseerides sellega avasetis 6:2 võidu.

Teises setis võitis Vondroušova esimesed neli geimi, kuid võitlev Svitolina vastas omakorda kolme geimivõiduga. Sellest siiski ei piisanud ja tšehhitar realiseeris esimese matšpalliga 6:3 setivõidu ning edasipääsu Wimbledoni slämmiturniiri finaali.

The moment @VondrousovaM reached her first #Wimbledon final pic.twitter.com/zzLU8WysIp