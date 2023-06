Seitsmekordne slämmivõitja sai üle pika aja võidu

Enne Birminghami turniiri viimati jaanuaris võidurõõmu tundnud Williams alistas avaringis itaallanna Camila Giorgi (WTA 48.) 7:6 (5), 4:6, 7:6 (6). Tegemist oli Williamsi esimese võiduga maailma edetabelis 50 parema sekka kuuluva mängija üle pärast 2019. aastat.

43-aastane ameeriklanna servis kolm tundi ja 16 minutit väldanud matši jooksul kaheksa ässa ja sooritas neli topeltviga. Giorgi arvele kogunes kolm ässa ja 10 topeltviga. Williamsi esimese servi õnnestumise protsent oli 65, esimeselt servil võitis ta 66 ja teiselt 45 protsenti mängitud punktidest. Itaallanna näitajad olid vastavalt 55, 66 ja 53 protsenti. Williams realiseeris üheksast murdepallist neli, Giorgi aga üheksast võimalusest viis. Mängitud punktidest võitis Williams 121 ja Giorgi 122.

Venus Williams is glowing & smiling after getting her first top 50 win in 3 years & 8 months.



You can see on her face just how much this win means to her.



Reminding everyone that she will always belong here. ❤️



pic.twitter.com/orgUqhQke9