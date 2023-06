Ostapenko sai maratonmatšis 43-aastasest Williamsist jagu

Turniiril teisena asetatud Ostapenko sai 43-aastasest Williamsist ligi kaks ja pool tundi kestnud matšis jagu 6:3, 5:7, 6:3. Seejuures päästis Williams teises setis matšpalli ning juhtis siis otsustavas setis 2:0 ja enda servil 40:15, aga Ostapenko suutis ameeriklanna servi murda.

See oli nende kolmas omavaheline kohtumine ja esimene, mille Ostapenko võitis. "Ta on suur tšempion ja see anne pole kuskile kadunud," ütles Ostapenko. "Temasuguste mängijate vastu on imeline mängida. Ta on paljudele inimestele iidol, seetõttu oli see eriline mäng. Võib-olla selle tõttu läksin teises setis ka natuke krampi."

Veerandfinaalis läheb Ostapenko vastamisi poolatari Magdalena Frechiga (WTA 72.). Sama tabelipoole teises veerandfinaalis mängib britt Harriet Dart (WTA 134.) turniiril neljandana asetatud venelanna Anastassia Potapovaga (WTA 21.). Ülemises tabelipooles kohtub esimesena asetatud tšehh Barbora Krejcikova (WTA 12.) veerandfinaalis noore kaasmaalanna Linda Fruhvirtovaga (WTA 57.) ja kanadalanna Rebecca Marino (WTA 90.) mängib hiinlanna Zhu Liniga (WTA 39.).