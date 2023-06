Ingrid Neel võitis karjääri teise WTA tiitli

Neel ja Eikeri said veidi üle kahe tunni kestnud finaalis 7:6 (6), 5:7, 10:8 jagu Suurbritannia paarist Harriet Dart - Heather Watson.

Avaseti alguses jäi Eesti - Norra paar murdega tagaajaja rolli, kuid murdsid kohe järgmises geimis vastu. Seitsmenda geimis asusid Neel ja Eikeri murde toel 4:3 juhtima, kuid vastased said geimi lõpus murde tagasi ja seti saatuse otsustas kiire lõppmäng, kus Eesti - Norra paar võttis 8:6 võidu.

Teises setis sooritasid Dart ja Watson 1:1 viigiseisult servimurde ning haarasid peagi 3:1 eduseisu. Kuigi Neel ja Eikeri osutasid südi vastupanu, läksid vastased siiski oma teed ja teenisid 7:5 setivõidu. Otsustavas setis haarasid Neel ja Eikeri algedu, mida enam käest ei andnud ning lõpuks teenis Eesti - Norra paar 10:8 võidu.

Reedel 25. sünnipäeva tähistanud Neel teenis oma karjääri teise WTA tiitli. Esimene turniirivõit tuli koos prantslanna Elixane Lechemiaga 2021. aasta aprillis Colombias Copa Colsanitases toimunud WTA madalaima kategooria turniiril.

