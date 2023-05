Kontaveit ja Kanepi langesid Prantsusmaal avaringis konkurentsist

Eesti esireket Kanepi pidi tund ja 41 minutit kestnud kohtumises tunnistama 20. asetatud ameeriklanna Madison Keysi 6:1, 3:6, 6:1 paremust.

Kanepi jäi avasetis 0:5 kaotusseisu, kuni lõpuks võitis enda pallingugeimi. Seejärel hoidis aga Keys kindlalt servi ja võitis avaseti 6:1.

Teises setis päästis Kanepi avageimis kaks murdepalli ja murdis siis hoopis ise Keysi servi ning asus 3:0 juhtima. Rohkem kummalgi seti jooksul murdevõimalusi polnud ja Kanepi võitis seti 6:3.

Otsustavas setis jäi Kanepi taas 0:5 taha ja Keysil oli ka kaks matšpalli, aga Kanepi suutis need päästa ja servi hoida. Seejärel hoidis Keys kindlalt servi ja vormistas võidu kolmandal matšpallil.

Keys servis mängu jooksul seitse ässa, Kanepi aga tegi kuus topeltviga. Äralöökidest teenis Keys 31, Kanepi aga vaid 13 punkti, lihtvigu kogunes eestlannal 23 ja ameeriklannal 28. Mängitud punktidest võitis Kanepi 66 ja Keys 83.

Kanepi realiseeris kolmest murdevõimalusest ühe, Keysil oli 11 murdepalli ja ta suutis neist ära kasutada neli.

Kontaveit jäi veidi vähem kui pooleteise tunniga 6:7 (6), 2:6 alla USA-d esindavale Bernarda Perale (WTA 36.).

Avasetis oli Kontaveidil seisul 1:2 kolm murdepalli, aga Pera suutis need päästa. Järgmises Pera servigeimis sai Kontaveit siiski murde kätte ja läks 3:2 juhtima. Kontaveidil oli ka murdepall, et minna 5:2 juhtima, kuid tal ei õnnestunud seda kätte saada ja hoopis Pera võitis kolm geimi järjest, minnes 5:4 ette. Sett läks kiiresse lõppmängu, kus Kontaveit võitis 2:4 seisust neli punkti järjest ja teenis kaks settpalli, aga Pera suutis need päästa ja võitis lõpuks ise neli punkti järjest, jäädes kiires lõppmängus peale 8:6 ja võites seega seti 7:6.

Teises setis päästis Kontaveit avageimis kaks murdepalli, aga kaotas siis enda kolm järgmist pallingugeimi, neist kaks nulliga. Seisul 1:2 sai ta küll ühe murde tagasi, aga see jäi ka viimaseks geimiks, mille ta võitis, sest seisult 2:2 võitis Pera neli geimi järjest ja seega seti 6:2.

Kontaveit servis neli ässa ja tegi kolm topeltviga, Pera vastajad näitajad olid vastupidised ehk kolm ässa ja neli topeltviga. Äralöökidest teenis Kontaveit 20 ja Pera 22, lihtvigu tegi eestlanna Perast ühe rohkem – vastavalt 29 ja 28. Mängitud punktidest võitis Kontaveit 61 ja Pera 76.

Kontaveit realiseeris kuuest murdevõimalusest kaks, Pera suutis seitsmest murdepallist ära kasutada neli.

OTSEBLOGI:

Enne mängu:

37-aastane Kanepi on esimeses tabeliveerandis ja läheb loosi tahtel avaringis vastamisi 20. asetatud ameeriklanna Madison Keysiga. Omavahelistes mängudes juhib Keys mängudega 2:1, viimati olid nad vastamisi kaks aastat tagasi Indian Wellsis ja siis oli Keys eestlannast parem 6:0, 7:5.

Kanepi ja Keysi kohtumine on kavas 14. väljaku esimese mänguna.

Teise tabeliveerandisse paigutatud 27-aastane Kontaveit kohtub esimeses ringis USA-d esindava Bernarda Peraga (WTA 36.). Mullu mängisid nad kahel korral – Wimbledonis jäi peale Kontaveit 7:5, 6:1, aga Hamburgi turniiri finaalis võitis Pera 6:2, 6:4.

Kontaveidi ja Pera kohtumine peetakse 12. väljaku esimese matšina.