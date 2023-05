Medvedev jõudis esimest korda liival Mastersi finaali

Roomas jätkuval Mastersi tenniseturniiril jõudis alistas neutraalse lipu all mängiv venelane Daniil Medvedev (ATP 3.) poolfinaalis kreeklase Stefanos Tsitsipase (ATP 5.).

Kui esimene meeste poolfinaal saadi probleemideta mängitud, siis teist poolfinaali segas kõvasti vihm. Kohaliku aja järgi veidi pärast kella 16 alanud matšis jõuti mängida vähem kui tund aega, kui saju tõttu tuli mäng katkestada. Mängijad naasid väljakule veidi enne kella 20, aga siis saadi mängida vaid üks geim, kuni mäng jälle peatati.

Koos vihmapausidega kulus lõpuks üle kuue tunni ja matšis väljus 7:5, 7:5 võitjana Medvedev. Sellest mänguaeg oli tund ja 47 minutit.

Mõlemas setis murdis Medvedev kohe Tsitsipase servigeimi, kaotas siis seti keskel enda pallingugeimi, aga murdis uuesti seti lõpus. Omavahelistes mängudes asus Medvedev nüüd 8:4 juhtima.

Enne tänavust polnud Medvedev varem Rooma Mastersil mängugi võitnud. "Väga nautisin täna mängimist. Kuigi vihmapauside tõttu oli keeruline, tegime kuus-seitse korda soojendust ja see võib mõnikord keskendumist segada, isegi vihale ajada, aga sel korral ma lihtsalt naersin selle üle, ma ei teagi, miks," ütles Medvedev.

Seekordne finaal on Medvedevi üheksas ATP Mastersi tiitlimatš, aga liival pole ta kunagi varem Mastersil finaali jõudnud. Üldse on see alles tema teine finaal liivaväljakuil, esimest korda sai ta sellega hakkama 2019. aastal Barcelonas ja sai siis ka võidu, alistades Dominic Thiemi.

Rooma finaalis läheb ta vastamisi taanlase Holger Runega (ATP 7.), kes sai 6:7 (2), 6:4, 6:2 jagu norralasest Casper Ruudist (ATP 4.).

Varem on Medvedev ja Rune mänginud vaid korra, tänavuse Monte Carlo Mastersi liival jäi veerandfinaalis Rune peale 6:3, 6:4.