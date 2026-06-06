Glinka piirdus ATP turniiril ühe mänguga

Valikturniiril kuuenda asetuse saanud Glinka pidi muruväljakul tunnistama prantlase Pierre-Hugues Herbert'i (ATP 220.) 7:6 (7:3), 6:4 paremust. Matšis kestis tunni ja 26 minutit.

Esimeses setis oli Herbert'il seisul 6:5 kaks sett-palli, aga Glinka suutis need tõrjuda ja jõuda kiire lõppmänguni. Seal vormistas prantslane setivõidu eduseisul 4:3 kolme punktiga järjest.

Kohe teise seti esimeses geimis oli Herbert'il kolm murdevõimalust, aga Glinka suutis need tõrjuda. Otsustavaks kujunes seitsmes geim, kus prantslane murdis siiski Glinka pallingu.

35-aastane Herbert oli oma servil väga kindel ja Glinka ei jõudnud kordagi murdepallini. Oma esimeselt servilt noppis prantslane lausa 90 protsenti punktidest, teiselt 70 protsenti.