Glinka piirdus ATP turniiril ühe mänguga
Eesti tennisemängija Daniil Glinka (ATP 175.) piirdus Stuttgardis alanud ATP 250 kategooria profiturniiril kvalifikatsiooni avaringiga.
Valikturniiril kuuenda asetuse saanud Glinka pidi muruväljakul tunnistama prantlase Pierre-Hugues Herbert'i (ATP 220.) 7:6 (7:3), 6:4 paremust. Matšis kestis tunni ja 26 minutit.
Esimeses setis oli Herbert'il seisul 6:5 kaks sett-palli, aga Glinka suutis need tõrjuda ja jõuda kiire lõppmänguni. Seal vormistas prantslane setivõidu eduseisul 4:3 kolme punktiga järjest.
Kohe teise seti esimeses geimis oli Herbert'il kolm murdevõimalust, aga Glinka suutis need tõrjuda. Otsustavaks kujunes seitsmes geim, kus prantslane murdis siiski Glinka pallingu.
35-aastane Herbert oli oma servil väga kindel ja Glinka ei jõudnud kordagi murdepallini. Oma esimeselt servilt noppis prantslane lausa 90 protsenti punktidest, teiselt 70 protsenti.
Toimetaja: Siim Boikov