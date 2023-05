Medvedev võitis vihatud väljakukattel karjääri esimese tiitli

Vihma tõttu tund ja 40 minutit planeeritust hiljem alanud finaali avasetis hoidsid mõlemad oma servi viimaseks jäänud 12. geimini, mil noor taanlane kasutas ära oma kolmanda murdepalli.

Teise seti avageimis murdis Rune nulliga, lubas siis Medvedevil viigistada, aga ei lubanud seitsmendas geimis venelasel taas servil võita ühtegi punkti ja läks 5:3 ette. Medvedev vastas aga võimsalt, kui võitis neli järgmist geimi ning kogu kohtumise tunni ja 43 minutiga 7:5, 7:5.

Viis ässa servinud Medvedev võitis oma esimeselt servilt 76 protsenti (32/42) mängitud punktidest Rune 52 protsendi vastu, äralöökide ja lihtvigade suhe oli peaaegu identne - Medvedevil vastavalt 21 ja üheksa, Runel 20 ja üheksa.

"Tahan alati endasse uskuda ja võita maailma suurimaid turniire, aga ma ei uskunud, et suudan oma karjääri jooksul liival võita Masters-turniiri, sest olen sellel kattel mängimist vihanud. Ma ei ole end liival hästi tundnud ja mitte midagi ei ole töötanud," rääkis Medvedev pärast võitu väljakuintervjuus.

"Enne seda turniiri tundsin end Madridis ja Monte Carlos päris hästi. Siia tulles tundsin treeningutel end suurepäraselt ja ütlesin oma treenerile: "ma ei tea, mis toimub, aga tunnen end hiilgavalt; vaatame, kuidas läheb". Mul on väga hea meel, et suutsin nii endale kui teistele tõestada, et ma olen selleks [liival võitmiseks] võimeline," tõdes Medvedev.

27-aastane Medvedev polnud varem liivaväljakutel võitnud ühtegi ATP turniiri, Roomas ei olnud ta enne seda turniiri võitnud veel ühtegi mängu.

Pühapäevane triumf on venelase karjääri kuuendaks Masters sarja trofeeks, oma karjääri jooksul on ta nüüd võitnud 20 tiitlit 20 erineval turniiril. Käesoleval hooajal on Medvedev võitnud ATP karusselli parimat tähistavad viis turniiri. Uuel nädalal tõuseb ta maailma edetabelis Novak Djokovicist mööda teiseks.