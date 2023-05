Swiatek pääses suurema vaevata veerandfinaali, kohtub Rõbakinaga

Esimeses setis asus Swiatek kiirelt 4:1 juhtima ning ei lasknud siis vastasel enam hoogu koguda, võites avaseti 6:3. Teises setis vahetasid tennisistid geimivõitusid kuni seisuni 4:4, mil maailma esireket Vekici servi murdis ja seejärel 6:4 setivõiduga veerandfinaali pääses.

Valitsev Prantsusmaa lahtiste meister Swiatek kohtub veerandfinaalis valitseva Wimbledoni meistri Jelena Rõbakinaga (WTA 6.), kes sai kaheksandikfinaalis tšehhitaris Market Vondruošovast (WTA 70.) 6:3, 6:3 jagu. Swiatek ja Rõbakina on varasemalt kohtunud kolmel korral, Rõbakina on triloogias seni kaks mängu võitnud.

Kohtumises tšehhitari Karolina Muchovaga (WTA 52.) pidi maailma 35. reket Paula Badosa üle kolme tunni vastu pidama, et lõpuks 6:4, 6:7 (4), 6:2 võiduga edasipääs veerandfinaali pälvida. Badosa kohtub veerandfinaalis lätlanna Jelena Ostapenkoga (WTA 20.). Varasemalt on Badosa ja Ostapenko kohtunud kolmel korral, Badosa on kahel korral võitjana väljunud.

Venelanna Veronika Kudermetova (WTA 12.) pälvis esimesena Rooma turniiril koha poolfinaalis, kui alistas 3:6, 6:3, 6:4 hiinlanna Zheng Qinweni.