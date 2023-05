Djokovic pääses tulisest matšist veerandfinaali

Djokovic asus mängutempot dikteerima kohe algusest, kui võitis kohtumise esimesed kolm geimi. Pärast seda hoidis serblane vastase vähemalt kahe geimi kaugusel ja realiseeris 6:3 setivõidu.

Teises setis võitis avageimi Norrie, kuid kaotas siis järgmised kaks geimi. Neljandas geimis leidis aset ebatavaline juhtum, kui Djokovic lõi kõrge palli ja andis punkti osas alla, pöörates Norrie'ile selja. Britt lõi palli kõvasti väljakule, kuid tabas Djokovici jalga, misjärel jäi serblane teda kurja pilguga vaatama. Norrie ohtlik löök ei meeldinud ka Rooma publikule.

Pärast pingelist hetke vahetasid mehed geimivõitusid kuni seisuni 4:4, mil Djokovic kindlalt vastase servi murdis ja seejärel teise matšpalliga kohtumise lõpetas.

Djokovic servis tunni ja 28 minutit kestnud matšis kolm ässa Norrie nelja vastu, serblane tegi kolm topeltviga vastase ühe vastu. Serblane tegi 21 äralööki Norrie 18 vastu, lihtvigu kogunes Djokovicil neli ja Norrie'il 11.

"Seni on kõik hästi läinud," ütles Djokovic pärast mängu. "Täna oli varane algus ja veidrad tingimused. Ma olen lihtsalt õnnelik, et sain tänastest katsumustest kahes setis jagu ja saan edasi liikuda."

Pärast mängu ütles serblane, et ei olnud mitmel põhjusel Norrie käitumisega rahul. "See oli kombinatsioon asjadest. Algusest peale tegi ta asju, mis ei ole lubatud. Ta võttis meditsiinilise timeout'i, ta lõi teist mängijat, ta ütles mitmel korral mulle näkku "come on". Teame mängijatena, et need asjad ei ole ausad, see ei ole viis, kuidas vastast kohelda," ütles Djokovic, kes lisas, et tavapäraselt on ta britiga väga hästi läbi saanud.

Djokovic kohtub turniiri veerandfinaalis taanlase Holger Runega (ATP 7.), kes alistas kolmapäeval ligi kolm tundi kestnud kohtumises Vene juurtega austraallase Alexei Popyrini (ATP 77.) 6:4, 5:7, 6:4.

Edasipääsu veerandfinaali pälvis ka maailma viies reket Stefanos Tsitsipas, kes alistas kahes setis itaallase Lorenzo Sonego 6:3, 7:6 (3). Tsitsipas kohtub veerandfinaalis Lorenzo Musettiga (ATP 19.), kes sai 5:7, 6:4, 6:3 jagu ameeriklasest Frances Tiafoe'st.