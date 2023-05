Rune lülitas vihmases Roomas tiitlikaitsja Djokovici konkurentsist

39 minutit kestnud avasetis oli Rune esimese servi õnnestumise protsent vaid 30, aga maailma esireket võitis oma esimeselt servilt 57 ja teiselt 44 protsenti mängitud punktidest ning tegi seitsme äralöögi kõrval kuus lihtviga.

Teise seti keskel oli Rune oma servil 40:30 ees, Djokovici löök läks siis pikaks ning taanlane lõpetas mängimise, aga pukikohtunik Mohamed Lahyani hinnangul maandus pall sees. Roomas ei ole elektrooniline joonesüsteem kasutusel, televaatajad nägid niinimetatud kotkasilma vahendusel, et pall oli tegelikult väljas.

Holger Rune stopped play because he thought a ball Novak Djokovic hit was long



Hawkeye says the ball was long. The umpire says it was good.



