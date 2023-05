Alcaraz kaitses Madridis tiitlit, tõuseb taas esireketiks

Alcaraz sai sakslasest kaks tundi ja 27 minutit kestnud kohtumises 6:4, 3:6, 6:3 jagu ning hispaanlasest sai kaasmaalase Rafael Nadali kõrval teine tennisist, kes Madridis tiitlit kaitsnud on. Ühtlasi sai Alcarazist Nadali asemel noorim mängija, kes Masters-sarja turniirivõitu kaitsnud on.

"Minu jaoks on nii eriline Madridis karikat tõsta. Koduriigis on alati eriline mängida ja siin häid tulemusi teha ja meister olla on samuti eriline. See on tunne, mida ma ei unusta eales," ütles Alcaraz pärast kohtumist.

"See oli väga raske matš, Jan mängis hästi ja väga agressiivselt. Teises setis oli mul mitu võimalust tema serv murda ja ma ei kasutanud neid ära, see oli minu jaoks raske. Ütlesin endale, et pean pidevalt positiivne olema ja et mul tuleb veel võimalusi. Kasutasin neid kolmandas setis," lisas hispaanlane.

Pärast paari nädalat maailma edetabeli teisel pulgal tõuseb äsja 20. sünnipäeva tähistanud Alcaraz taas maailma esireketiks. Turniirivõit on tema hooaja neljas ning noor täht on sel hooajal võitnud 29 matši.