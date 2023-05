Alcaraz tähistas sünnipäeva võiduga poolfinaalis

Seni turniiril vaid ühe seti kaotanud Alcaraz saavutas poolfinaali avasetis 4:2 eduseisu, misjärel Coric enam viigiseisuni ei jõudnud ja Alcaraz võitis esimese seti 6:4. Teises setis asus 20. sünnipäeva tähistav hispaanlane taas 4:2 juhtima ning pälvis 6:3 setivõiduga pääsme finaali.

"Madrid on minu jaoks väga eriline koht ja mul on siin häid mälestusi alates ajast, kui 12-aastaselt siin mängima hakkasin. 20-aastaseks saamine sellisel moel on eriline, seega naudin siin finaali ja proovin loomulikult Hispaaniat uhkeks teha," ütles Alcaraz pärast matši.

Alcarazi vastane finaalis selgub reede õhtul, kui omavahel selgitavad välja Jan-Lennard Struff (ATP 65.) ning Aslan Karatsev (ATP 121.). Kui Alcaraz peaks Madridis turniirivõidu pälvima, tõuseb ta järgmises ATP edetabelis taas maailma esireketiks. Sel hooajal on noor tennisetäht võitnud juba kolm ATP turniiri.