Esireketiks kerkiv Alcaraz sai Roomas üllatuskaotuse

Alcaraz kaotas tund ja 40 minutit kestnud kohtumises 3:6, 6:7 (4) läbi kvalifikatsiooni põhitabelisse pääsenud ungarlasele Fabian Marozsanile, kes paikneb edetabelis 135. real. Seejuures läks Alcaraz kiires lõppmängus 4:1 juhtima, kuid Marozsan võitis siis kuus punkti järjest.

Marozsan realiseeris seitsmest murdevõimalusest kaks ja päästis ise kahest murdepallist ühe. Äralööke sai ungarlane kirja 30 ja Alcaraz 15, lihtvigu kogunes Marozsanil seitse ja Alcarazil kaheksa. Mängitud punktidest võitis Alcaraz 58 ja Marozsan 79.

23-aastasele Marozsanile on see karjääri esimene võit esikümnemängija üle. Alcaraz polnud aga üle pooleteise aasta kaotanud mängijale, kes on edetabelis esisajast väljaspool.

Ühtlasi mängib Marozsan alles esimest korda ATP karussellil põhiturniiril ja jõudis nüüd ka esimest korda kõrgeima kategooria turniiril ehk Mastersil kaheksandikfinaali. Järgmisena läheb ta vastamisi horvaadi Borna Coriciga (ATP 16.), kes oli 7:6 (3), 6:1 parem hispaanlasest Roberto Carballes Baenast (ATP 51.).