Tsitsipas sai üllatuskaotuse, Swiatek jõudis finaali

Kvalifikatsiooni otsustavas mängus kaotanud, kui siis õnneliku kaotajana siiski põhitabelisse pääsenud Struff (ATP 65.) sai Tsitsipasest veidi üle kahe ja poole tunni kestnud matšis jagu 7:6 (5), 5:7, 6:3.

Seejuures päästis Struff avasetis settpalli ja võitis ise seti kiires lõppmängus. Otsustavas setis sai ta murde kätte neljandas geimis ja asus 3:1 juhtima, lõpuks vormistas ta võidu enda teisel matšpallil.

"See oli väga-väga raske lahing, teadsin, et pean enda parimat mängu mängima ja mul on nii hea meel, et niimoodi mängisin," õhkas esimest korda Mastersil poolfinaali jõudnud sakslane.

Struff on alles kolmas õnnelik kaotaja, kes on Mastersil poolfinaali jõudnud. Esimesena sai sellega hakkama Thomas Johansson 2004. aastal Torontos ja viimati Lucas Pouille 2016. aastal Roomas.

Poolfinaalis läheb Struff vastamisi neutraalse lipu all mängiva venelase Aslan Karatseviga (ATP 121.), kes on juhtumisi see mängija, kellele ta üheksa päeva varem kvalifikatsiooni otsustavas ringis 4:6, 2:6 kaotas.

"Aslan on siin väga hästi mänginud ja ta sai minust kvalifikatsioonis päris kergelt jagu. Ma ei mänginud siis enda parimat mängu, aga mulle tundub, et tema tegi niimoodi, et ma ei mänginud hästi," arutles Struff. "Peame seda nüüd analüüsima, keskenduma uuele mängule ja loodetavasti läheb siis paremini."

Naiste WTA 1000 turniiril selgitavad Madridis võitja maailma esireket Swiatek ja edetabeli teine number Arina Sabalenka.

Swiatek oli kohaliku aja järgi pärast südaööd lõppenud matšis kindlalt 6:1, 6:1 parem venelanna Veronika Kudermetovast (WTA 13.). Esimest korda Madridis finaali jõudnud Swiatek päästis kõik viis murdepalli, mis Kudermetova teenis ja realiseeris ise 12 murdevõimalusest viis.

See on teine järjestikune WTA turniir, kus vastamisi lähevad edetabeli kaks paremat. Enne Madridi mängisid nad Stuttgardi finaalis ja seal jäi Swiatek peale 6:3, 6:4.

Poolatar juhib Sabalenka vastu mängudega 5:2. Liival on nad varem mänginud kolmel korral ja siiani pole Swiatek Sabalenkale sellel väljakukattel settigi loovutanud. Alates eelmise hooaja algusest on Swiatek liival võitnud 27 ja kaotanud vaid ühe matši – ainus kaotus tuli Varssavi turniiri veerandfinaalis, kus ta jäi alla Caroline Garciale.

See on alles kolmas kord viimase 40 aasta jooksul kui kaks maailma paremat lähevad liivahooajal teist korda vastamisi. Esimest korda juhtus see 1984. aastal (Martina Navratilova ja Chris Evert mängisid Amelia Islandi turniiril ja Prantsusmaa lahtistel) ning viimati 2013. aastal (Serena Williams ja Maria Šarapova mängisid Stuttgardis ja Prantsusmaa lahtistel).

WTA 1000 kategooria turniiri finaalis mängisid viimati maailma esireket ja teine number 2014. aastal, kui Williams ja Li Na olid vastamisi Miami finaalis.