Madridis jõudis esimesena finaali Sabalenka

Neutraalse lipu all mängiv valgevenelanna alistas poolfinaalis veidi alla pooleteise tunni kestnud kohtumises 6:4, 6:1 kreeklanna Maria Sakkari (WTA 9.).

Sabalenka asus avasetti 3:0 juhtima, aga Sakkari sai murde tagasi ja päästis siis enda servil kolm murdepalli ning viigistas seisu. 5:4 juhtides murdis aga Sabalenka taas Sakkari servi ja võitis seti 6:4. Teises setis päästis Sabalenka kolmandas geimis murdepalli ja võitis seejärel viis geimi järjest, jäädes setis peale 6:1. Viimaseks jäänud geimis oli Sakkaril kaks murdepalli, aga Sabalenka päästis need võimsate servidega ja vormistas võidu esimesel matšpallil.

Sabalenka sai kirja 22 äralööki Sakkari kaheksa vastu, lihtvigu kogunes valgevenelannal 25 ja kreeklannal 23.

Reedel 25-aastaseks saav Sabalenka on enda tänavusest seitsmest turniirist koguni viiel jõudnud finaali ja võitnud neist kaks, seal hulgas Austraalia lahtised. Liival on ta sel hooajal saanud vaid ühe kaotuse – Stuttgardi finaalis, kus pidi tunnistama maailma esireketi Iga Swiateki paremust. Madridis jõudis ta finaali ka kaks aastat tagasi, kui võttis ka turniirivõidu.

Seekordses finaalis võib ta taas vastamisi minna Swiatekiga, kes neljapäeva hilisõhtul peetavas poolfinaalis kohtub venelanna Veronika Kudermetovaga (WTA 13.). Swiatek on sel aastal võitnud kõik senised matšid, mis ta on liival mänginud. Omavahelistes matšides juhib Swiatek Kudermetova vastu 3:0. Viimati olid nad vastamisi tänavu Doha poolfinaalis, kus Swiatek loovutas vaid ühe geimi. Siiani on nad omavahel mänginud ainult kõva kattega väljakuil.