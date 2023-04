Svitolina pidi lapsepuhkuselt naastes Putintseva paremust tunnistama

28-aastane Svitolina ja Putintseva alustasid mängu tasavägise avasetiga, mille jooksul murdsid mõlemad mängijad kahel korral üksteise servi. Svitolinal õnnestus 4:5 seisul päästa Putintseva settpall ja ukrainlanna jõudis kiires lõppmängus 7:3 setivõiduni.

Teises setis alustas Putintseva kiirelt ning juhtis setti 1:2, misjärel realiseeris kasahhitar kolm järjestikust geimi ning alistas Svitolina 6:2. Otsustavas kolmandas setis alustasid tennisistid taas tasavägiselt, kuid Putintseva võitis seisul 4:4 kaks järjestikust geimi, et realiseerida 6:4 setiga matšivõit.

Putintseva kohtub turniiri teises ringis maailma 17. reketi Jekaterina Aleksandrovaga.

Svitolina oli üks tennisistidest, kes osales enne Charlestoni turniiri WTA poolt korraldatud turniiril. Nii proffe kui ka amatööre kaasanud turniiri eesmärk oli koguda raha sõjast räsitud Ukraina jaoks. Turniiri lõpuks koguti üle 90 000 euro.

"Nii hea on näha, et kõik tulid kokku, et minu kodumaad toetada," ütles Svitolina pärast heategevusturniiri. "Sellised üritused on olulised, et hoida Ukrainat mõttes ja me hindame kõigi abi."

Muuseas osalesid heategevusmängudel Svitolina kaasmaalane Anhelina Kalinina ning ameeriklannad Sloane Stephens ja Shelby Rogers. "Olen tänulik kõikidele mängijatele ja turniirile. Ukraina inimeste abistamine on väga oluline. On väga eriline, et me saame nii mitmel erineval viisil abistada," lisas turniiri juhtinud Svitolina.

Svitolina: WTA pole ukrainlasi piisavalt toetanud

Ukrainlanna rääkis teisipäeval Lesia Tšurenkost, kes keeldus märtsis Indian Wellsis toimunud turniiril matšist valgevenelanna Arina Sabalenkaga. Tšurenko sõnul oli loobumise põhjuseks mängueelne paanikahoog, mille tingis vestlus WTA tegevjuhi Steve Simoniga.

Svitolina ütles, et WTA peaks tegema ukrainlaste abistamiseks palju rohkem. "Nüüd on juba hilja. On olnud väga palju pressiteateid, palju intervjuusid. See oli kasutu," ütles ukrainlanna.

"Me kardame, tunneme end tühjalt. On väga kurb, mis Lesiaga toimub. Kes ei ole seda kogenud, ei saa aru tundest, et sa oled ilma koduta. Me ei tunne end kuskil ohutult, meil on pered Ukrainas, Ukraina linnasid hävitatakse," lisas Svitolina.

Eelmisel nädalal teatas Wimbledoni slämmiturniiri korraldav All England Club (AELTC), et Venemaa ja Valgevene tennisistid saavad aastase vahe järel suvisel suure slämmi turniiril osaleda. Ühendkuningriikides toimuval turniiril peavad Venemaa ja Valgevene tennisistid allkirjastama nn neutraalsusdeklaratsiooni.