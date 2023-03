Wimbledon loobus venelaste ja valgevenelaste võistluskeelust

Wimbledoni slämmiturniiri korraldav All England Club (AELTC) teatas, et Venemaa ja Valgevene tennisistid saavad aastase vahe järel suvisel suure slämmi turniiril osaleda.

Venemaa ja Valgevene tennisistid, sealhulgas sportlaste tugipersonal, peavad Ühendkuningriikides toimuvatel turniiridel osalemiseks allkirjastama nn neutraalsusdeklaratsiooni.

Tennisistid ei tohi olla rahastatud Venemaa ja/või Valgevene riigi poolt, mis tähendab, et neil ei tohi olla sponsorlepinguid eelmainitud riikide poolt kontrollitud ettevõtetega. Ühtlasi ei tohi tennisistid toetada Venemaa ja/või Valgevene riiki või nende riikide režiime ja juhte. Juhul kui tennisistid peaksid allkirjastatud tingimusi rikkuma, ähvardab neid karmimal juhul turniirilt väljaheitmine.

Otsusest tulenevalt saavad venelased ja valgevenelased mängida ka teistel Ühendkuningriikides toimuvatel turniiridel. AELTC esimees Ian Hewitt ütles, et otsus langetati pärast arutelu Ühendkuningriigi valitsuse, Inglismaa tenniseliidu (LTA) ja rahvusvaheliste osapooltega.

"Me mõistame jätkuvalt täielikult hukka Venemaa ebaseadusliku sissetungi ja meie täielik toetus jääb Ukraina rahvale," sõnas Hewitt. "See oli uskumatult raske otsus, mis ei ole tehtud kergekäeliselt ega arvestamata nendega, keda see mõjutab. Kui asjaolud praegusest hetkest kuni turniiri alguseni oluliselt muutuvad, kaalume seda ja reageerime sellele vastavalt."

Nimekamatest mängijatest saavad 3. juulil algaval slämmiturniiril osaleda Daniil Medvedev (ATP 5.), Andrei Rubljov (ATP 7.), Arina Sabalenka (WTA 2.) ja Darja Kasatkina (WTA 8.).