Naiste poksi MM-il kõlas Venemaa hümni asemel Tšaikovski looming

Demurtšian alistas finaalis austraallanna Kaye Frances Scotti ja pälvis sellega kuldmedali. Pärast matši toimunud autasustamisel mängiti aga Venemaa hümni asemel Pjotr Tšaikovski pala Klaverikontsert nr 1 b-moll. Selle pala võttis Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) kasutusse 2021. aastal toimunud Tokyo olümpiamängudel.

Areenil tunnustati eksimust ning Demurtšian kutsuti üksi poodiumile tagasi. India Poksiföderatsiooni esindaja sõnul sai föderatsioon vale muusikapala Vene koondise peatreeneri käest, misjärel läks see Rahvusvahelise poksiliidu (IBA) korraldajate kätte.

Kuigi Venemaa sportlased on saanud osalemiskeelu paljude spordialade tippvõistlustelt, otsustas IBA eelmise aasta oktoobris lubada Venemaa ja Valgevene poksijatel võistlustele naasta oma riigilipu ja hümni all. Venelase Umar Kremljovi poolt juhitud IBA sai eelmise aasta lõpus ROK-ilt hoiatuse, et poks võib järgmistelt suveolümpiamängudelt eemale jääda. Juba varem teatati, et poks ei kuulu 2028. aasta Los Angelese olümpiamängude kavva.

ROK peatas IBA tunnustamise 2019. aastal ja korraldas 2020. aastal Tokyos poksiturniiri. Detsembri alguses pikendas IBA lepingut oma ainsa sponsori, Venemaa riikliku gaasitootja Gazpromiga.

Pühapäeval lõppeval naiste poksi MM-il osales 12 sportlast Venemaalt ja kuus sportlast Valgevenest. Demurtšianile lisaks on Venemaa MM-il võitnud ühe hõbemedali (Natalia Sutšugova; -63kg) ning ühe pronksmedali (Diana Puatak; 81+ kg).

Üle kümne riigi, sh Ameerika Ühendriigid, Kanada, Inglismaa, Iirimaa ja Holland boikoteerisid tänavusi maailmameistrivõistlusi Venemaa ja Valgevene poksijate osaluse tõttu.