Vene tennisist kandis Spartaki särki, Swiatek nõuab ukrainlastele suuremat tuge

Potapova pälvis pahameelt, kui tuli kõrgeima kategooria WTA turniiril Indian Wellsis kolmanda ringi matši eel väljakule Moskva Spartaki särgis, mõned nädalad varem postitas ta ka sotsiaalmeediasse pildi, kus ta sama särki kannab.

"Ausalt öeldes olin [seda nähes] üllatunud," tunnistas Swiatek. "Arvasin, et mängija saab ise aru, et isegi kui ta on selle meeskonna fänn, ei peaks ta praegusel ajal selliseid vaateid väljendama."

"Rääkisin sellest ka WTA-ga ja nad ütlesid, et rohkem ei tohiks selliseid asju juhtuda, sest nad räägivad mängijatega, et praegusel ajal ei tohi nad ühtegi Venemaa tiimi niimoodi reklaamida," lisas Swiatek. "Aga minu meelest oleks tulnud need vestlused juba ammu pidada. Sõja alguses oli riietusruumis paras kaos, polnud päris selge, kuidas peaks asjadele lähenema ja see tekitas ebamugavust. Ma arvan, et kui juhtkond oleks algusest peale paremini tegutsenud, oleks saanud selliseid olukordi vältida."

Potapova ise ütles pärast kolmandas ringis Jessica Pegulale kaotamist, et on Spartakit toetanud ajast, mil oli 13-aastane ega näinud enda tegevuses provokatsiooni.

Swiatek on sõja algusest saadik ukrainlasi toetanud ja olnud sõja vastu, ta on ka Ukraina heaks heategevuslikel üritustel raha kogunud. Nüüd nõuab ta, et ka WTA ukrainlasi rohkem toetaks.

Ukrainlanna Lesia Tšurenko loobus Indian Wellsis kolmanda ringi matšist valgevenelanna Arina Sabalenkaga ja avaldas hiljem, et põhjuseks oli mängueelne paanikahoog, mille tingis vestlus WTA tegevjuhi Steve Simoniga. "Mõned päevad tagasi vestlesin WTA tegevjuhiga. Ma olin täiesti šokeeritud sellest, mida kuulsin. Ta ütles mulle, et ta ise sõda ei toeta, aga kui Venemaa ja Valgevene mängijad toetavad, siis see on ainult nende arvamus, mis ei tohiks mind häirida. Samas märkis ta, et kui tema kodumaal oleks sõda ja ta oleks minu asemel, tunneks ta end kohutavalt," avaldas Tšurenko.

Swiatek, kes kannab mängides alati enda mütsil Ukraina lipuvärvides linti, ütles, et WTA juhtkond pole piisavalt ukrainlaste eest seisnud. "Mõistan täiesti, miks ta mängimisest loobus. Austan Ukraina tüdrukuid väga. Kui minu kodumaale kukuksid pommid ja mu kodu hävineks, siis ma ei tea, kas oleksin üldse suuteline võistlema," rääkis Swiatek. "Selleks peab vaimselt väga tugev olema ja nii iga nädal. Nii et ma mõistan, miks ta polnud valmis mängima. Tunnen, et ukrainlasi tuleb rohkem aidata ja toetada. Praegu räägitakse tennises ainult Valgevene ja Venemaa mängijatest, kas neid peaks lubama või mitte ja mis nendega toimub. Minu meelest pole see õige, peaksime hoopis keskenduma ukrainlastele ja nende aitamisele. Peaksime neid igakülgselt toetama ja abistama, andma neile kõik, mis neil vaja, kuna nad peavad sisuliselt kogu oma pere eest hoolt kandma. Neil on suur koormus õlgadel."