Shiffrin võttis täpselt 12 aastat pärast oma debüüti Stenmarkilt rekordi

Esmaspäeval 28. sünnipäeva tähistav Shiffrin jõudis reedel Rootsis Ares toimuval MK-etapil suurslaalomi võiduga legendaarse Ingemark Stenmarkiga samale pulgale ning võitis laupäeval ka slaalomi, kirjutades ajalooraamatutesse enda karjääri 87. etapivõidu, tehes seda mäesuusakuningannale sobivalt: teise koha saanud šveitslanna Wendy Holdener kaotas talle kahe laskumise kokkuvõttes 0,92 sekundit.

Coloradost pärit Shiffrin tegi Tšehhis Spindleruv Mlynis oma MK-sarja debüüdi kaks päeva enne oma 16. sünnipäeva ehk 2011. aasta 11. märtsil, täpselt kaksteist aastat enne Stenmarkilt rekordi võtmist.

Praegu 66-aastane Stenmark tegi enda MK-debüüdi 17-aastasena, võites aastatel 1975-1989 ühtekokku 86 MK-etappi.

MK-karjääri jooksul on Shiffrin võitnud hiilgavad 35 protsenti oma võistlustest, pjedestaalile on ta jõudnud 55 protsendil startidest. 53 ameeriklanna 87-st võidust on tulnud slaalomis ja selles arvestuses läks ta eelmisest, samut Stenmarki nimel olnud kõigi aegade tipptulemusest (40) mööda juba 2019. aastal.

Shiffrini mitmekülgsus ja tema edu nii tehnilistel kui kiirusaladel on aga enneolematu: 2018. aasta detsembris sai temast 23-aastasena ainus mäesuusataja ajaloos, kes võidutsenud kõigil MK-sarja kuuluvatel aladel (slaalom, suurslaalom, ülisuurslaalom, kiirlaskumine, Alpi kahevõistlus ja paralleelslaalom).

Hooajal 2018/19 võitis Shiffrin väikese kristallgloobuse nii slaalomi, suurslaalomi kui ülisuurslaalomi arvestuses, kõigist 29-st võistlusest, kus ameeriklanna startis, võitis ta toona lausa 19 ning saavutas MK-hooaja üldvõidu Petra Vlhova ees ligi tuhandepunktilise edumaaga. Ka tänavu on Shiffrin juba MK-sarja üldvõidu kindlustanud ning vahe slovakitariga on taas üle 900 punkti.