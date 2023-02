Granerud võitis kolmanda etapi järjest, Aigro taas punktidel

Kolmanda etapivõidu järjest teeninud Granerud asus liidriks avavoorus näidatud 149,5-meetrise hüppega, kuigi Lanišek suutis isegi pool meetrit enam. Teises voorus jäid hüppepikkused lühemaks.

Kaheksa hulka mahtusid ka poolakas Piotr Zyla (265,1), sakslane Karl Geiger (264,3), jaapanlane Ryoyu Kobayashi (263,5), norralane Johann Andre Forfang (261,2) ja austerlane Stefan Kraft (257,4).

Artti Aigro oli mõlemas voorus 27., aga kokkuvõttes tõi see 214,1 punktiga 29. koha. Eestlase hüpped kandusid 129,5 ja 121 meetri kaugusele.

"Eilne kvalifikatsioon lükati tänaseks halva ilma tõttu. Tegin enda kohta hea hüppe ja olin 23. Esimese vooru hüppel suutsin tehniliselt sooritust parandada ning läksin teisele voorule 26. kohalt," sõnas Aigro pärast võistlust.

"Väike aps äratõukel langetas küll kohta, kuid kokkuvõttes läheb tunnetus mäel paremaks ja punktikoht tihedas konkurentsis teeb alati head meelt."

Aigro on sel hooaja jõudnud 30 parema sekka neljal korral, parimal juhul jõudis ta kahe nädala eest Sapporos 24. kohale.

MK-sarja kokkuvõttes suurendas Granerud (1416 punkti) edu Kubacki (1264) ees 152 punktile. Tuhande punkti piir on ületatud ka Lanišekil (1070). Aigro on 16 silmaga 44.

Pühapäeval hüpatakse Willingenis korra veel.