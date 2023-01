Dakari maratonkatse teisel poolel tegid Triisa ja Meeru kindla esituse

Triisa ja Meeru läbisid katse mõõdukalt tõusvas tempos ja lõpetasid selle T4 klassi 17. kohal. Peale kahe päeva pikkust maratonkatset said mehaanikud masina üle vaadata ja selle kaheks viimaseks päevaks valmis sättida.

Üldkokkuvõttes ollakse T4 klassis 12. kohal. Liidrid on nende klassis Rokas Baciuska ja Oriol Vidal Montijano, kellele eestlased kaotavad kuue tunni, ühe minuti ja 50 sekundiga.

Reede oli tegus ka teisele Rally Raid Estonia meeskonnale, kui neljapäeval Dakari ralli pooleli jätma pidanud Urvo Männama ja Risto Lepiku autole kõrbesse järgi mindi. Pärast mehaanikute poolt tehtud tööd tuli masin veel üle düünide laagrisse tuua ja pikk päev lõppes nende jaoks õhtul, aga auto on laagris tagasi.

Laupäeval sõidetakse kokku üks katse pikkusega 154 kilomeetrit ja see toob sõitjad Empty Quarterist välja. Katse pinnasest 84% moodustavad liivadüünid ja ka muus osas on katse liivane. Päev saab olema taas pikk, kui kilomeetreid kokku tuleb 675, et jõuda laagripaika, mis asub Al-Hofuf'is.