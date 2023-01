Margus Kiiver: Dakari ralli läheb tagasi juurte juurde

Mis on tänavusel Dakari rallil erilist?

Dakar on endiselt see sündmus, kus tahetakse osaleda. Mulle tundub, et sel aastal on kuidagi raskem. Tegelikult on seda ka alguses öeldud, et tuleb raskem. Hästi palju minnakse juurte juurde tagasi. Mehed on juba maganud telgis, saavad ühe korra veel telgis magada. Nagu vanadel headel aegadel. Konkurents on läinud väga tihedaks, tingituna ka selleks, et tegemist on taas maratonirallide maailmameistrivõistluste kahe etapiga ja see on kokku meelitanud väga väärika seltskonnaga. Kuna tehasetiimina on liitunud ka Audi, siis konkurents tipus on läinud väga-väga teravaks.

Stadis oli üle 370 sõiduki. Meil on kindlasti suur huvi, sest meil on kaks rallipaari veel tules. Autode konkurentsis olevad Urvo Männama ja Risto Lepik on laiale publikule täitsa tundmatud nimed. Mis mehed nad on?

Tegemist on meestega, kel on mootorispordi taust täiesti olemas. Võib-olla nad ei ole pääsenud nii pilti kui rallisõitjad, aga Urvo Männamal väga pikajaline off-roadi kogemus. Viimased aastad on nad koos Ristoga, kel on Eestis rallikrossi tausta. Nad on koos sõitnud erinevaid maratonrallisid. Küll lühemaid - Dakar on nende kõige pikem. Eks nad ühel hetkel otsustasid, et on valmis, lähevad ja proovivad. Ma arvan, et oma esimese korra kohta on and siiamaani väga hästi hakkama saanud.

Nad on teinud oma Toyotaga uperpalle ja kõike kogenud, mida Dakari rallil saab kogeda. Mis arvad, kui kõrgele nad oma 31. positsioonilt võivad ronida?

Nende hea koht läks kaduma õnnetul päeval, kui neil oli tehniline probleem ja nad pidid ootama varuosaautot, mis tagant lõpus tuli. Täna sõidavad nad top 20 aegu. Täna isegi Dakari parim - 17. Võib-olla nad tulevad ettepoole, aga nende eesmärk täna - nagu Urvo ise on öelnud - olla esimesed eestlased, kes on autoga Dakari lõpetanud. Selle poole nad praegu järjekindlalt rühivad.

Mootorratastel Dakari edukalt läbinud Toomas Triisa ja Mart Meeru valisid nüüd üheskoos bagil kihutamise. Huvitav koostöö ja tundub, et sujub hästi.

Jaa, sujub küll. Saavad hästi läbi, teavad, kuhu on läinud. Teavad Dakari piisavalt hästi. Mart on tegelikult öelnud ka, et kui keegi teine peale Toomase oleks küsinud, siis ta oleks ta saatnud... aga nüüd istuvad koos, saavad kenasti hakkama navigeerimisega. On teinud väikesed testisõidud ette ja usun, et see on nende mõlema jaoks kihvt kogemus. Tundub, et tsiklitega on nad enam-vähem kõik ära proovinud ja nüüd on siis järgmine samm.

Selles tihedas konkurentsis on võimalik 13. positsioonilt tõusta?

Kui kõik asjad klapivad, ei ole top kümme võimatu. Seda sinilindu ehk katselt top kümmet on nad proovinud mõnda aega ja ma loodan, et nad saavad selle kätte.