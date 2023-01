Männama Dakari ralli teise päeva järel: üldarvestuse hea koht on läinud

Urvo Männama ja Risto Lepik (Toyota Hilux) alustasid katset hea hooga, igas kontrollpunktis suudeti kohti parandada ja 185 kilomeetri peal olevas punktis oli nende aeg 11. Kümmekond kilomeetrit hiljem aga jäid mehed seisma.

"Väga huvitav päev oli, päris Dakar algas täna meie jaoks. Eile ütlesin, et seiklusi ei otsi ja täna oli sama taktika, aga seiklused leidsid ise meid üles. Kusagil 200 kilomeetri peal, ilma igasuguse hoiatuseta, mingit lööki polnud, murdusid tagant käändmiku šarniiri kinnituse poldid ära, nagu oleks noaga lõigatud. Siis ei jäänud midagi muud üle, kui oodata varuosadega veoautot, mis stardib veokatega koos lõpupoole," rääkis Männama. "Seda ootamist oli üle kolme tunni. Kui ta kohale jõudis, siis saime auto taas korda ja tegime ka viimased 230 kilomeetrit ära. Saime korraliku seikluse pimedas, lõpus veel ka düünide osa."

"Vaim ja tuju on vaatamata sellele hea, alguses oli ka sportlikult tuju hea, sest saime aru, et liigume kiirelt," jätkas Männama. "Rehve endiselt ei lõhkunud, tulime mõnusas tempos ja rütmis. Nüüd on muidugi see üldarvestuse hea koht meil läinud, aga püüame eesmärki olla esimesed eestlased, kes on Dakari autode klassis lõpetanud."

Katsel oli nende koht 53. ja üldarvestuses on nad 48. kohal. Kaotust ralli liidritele Carlos Sainzile ja Lucas Cruzile on pea kuus tundi.

Toomas Triisa ja Mart Meeru (Can-Am Maverick X3), kes võistlevad bagiga klassis T4, said samuti teisel katsel autot remontida. Lisaks purunesid neil rehvid juba üsna katse alguses ja kivisel rajal tuli olla tavalisest ettevaatlikum.

"Päris keeruline oli. Esimese 60 kilomeetriga lõhkusime kaks rehvi ja sealt edasi oli üks mees mul kõrval päris stressis. Sättis masinat kogu aeg nii, et kividele pihta ei saa, aga seal ainult kivid olidki," kirjeldas Meeru. "Rehvid jäid terveks, aga saime ühe varda ära vahetada, see kogemus ka olemas. Päris huvitav olukord oli, kolm Eesti tiimi remontisid masinaid kolme kilomeetri sees. Kõigepealt oli Kuldar (Sikk), siis meie. Saime korda, liikusime edasi, siis oli nurga taga Urvo."

Toomas Triisa sõnul oli katse väga raske, eriti just pinnase tõttu. "Uskumatult kivine oli see kõik, polegi sellist rada enne näinud. Üritasime küll olla võimalikult ettevaatlikud, aga ikka need rehvid läksid. Siis oli edasi 350 kilomeetrit stressi, et ühtegi kivi enam ei tabaks. Kohati tulime ikka nii rahulikult, et terve rodu tuli meist mööda. Oluline on see, et oleme siin. Pimedas düünides sõita, see oli ka huvitav kogemus," lisas Triisa.

Kokku Triisale ja Meerule katselt 30. koht ja üldarvestuses on meeste positsioon T4 klassis 19. Kaotust liidritele, Marek Goczalile ja Maciej Martonile on 1:50.21

Kolmas päev on kogupikkusega 669 kilomeetrit, kiiruskatset on sellest 447 kilomeetrit. Sellest esimest 50 kilomeetrit iseloomustavad korraldajad kui kõige ilusamaid kilomeetreid selle aasta Dakaril.