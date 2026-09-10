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Maardu Linnameeskonna mäng peatati kihlveopettuse kahtluse tõttu

Jalgpall
Jalgpall
Jalgpall Autor/allikas: Sergei Stepanov / ERR
Jalgpall

Neljapäeval aset leidnud koduse jalgpalli esiliiga kohtumine FC Tallinna ning Maardu Linnameeskonna vahel peatati 78. minutil seoses kihlveopettuse kahtlusega.

Eesti Jalgpalli Liit teatas neljapäeval, et on määranud distsiplinaaruurimise ajaks kolmele Maardu Linnameeskonnaga seotud inimesele jalgpallis tegutsemise keelu. Maardu võistkonda kahtlustatakse distsiplinaarmääruste rikkumises, muu hulgas aususe põhimõtete rikkumisest, otseselt või kaudselt panustamises osalemisest, mängukäigu või tulemuse eelnevast fikseerimisest ja teavitamiskohustusest.

Neljapäeva õhtul läks Maardu Linnameeskond esiliigas vastamisi FC Tallinnaga ning Maardu läks teise poolaja alguses juhtima 2:1, kuid lubas seitsme minutiga endale lüüa kolm väravat ning põhjustas ka penalti.

Peakohtunik Jagnar Jakobson tegi seepeale otsuse mäng lõpetada.

Varasemalt on Eesti jalgpalliliigades kihlveopettuse kahtluse tõttu kaks kohtumist ära jäetud: üks 2013. aastal kõrgliigas, teine 2016. aastal Esiliigas. Mõlema kohtumise jaoks määrati hiljem uus toimumisaeg, teatas ejl.ee.

Kohtumise peatamine või ärajätmine kihlveopettuse kahtluse tõttu on erakordne meede, mida jalgpalliliit rakendab pettustega võitlemisel vastava informatsiooni olemasolul.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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