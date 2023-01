Männama: proovisime hoida nii, et ise ei jääks jalgu ja jõuaks ka teistele järgi

Dakari ralli viiendal võistluspäeval said Urvo Männama ja Risto Lepik autode kategoorias 19. koha. Männama sõnul möödus päev suuremate probleemideta.

Männama ja Lepik hoidsid läbi katse head kiirust ja lisamotivatsiooni andis ka tugevas seltskonnas koos sõitmine. "Tänane päev oli äge. Startisime heas seltskonnas, nn suurte poistega koos ja proovisime hoida nii, et ise ei jääks jalgu ja jõuaks ka teistele järgi. Kokkuvõtvalt läks hästi, suurt draamat ei olnud," rääkis Männama.

"Katse ise oli robustne, raputas korralikult. Proovisime täna selles seltskonnas sõites autost võtta maksimumi, aga mida me nägime, et meie V8 mootori jõud võrreldes turbomootoritega on piiratud ja seda oli eriti näha kiirenduse peal. Konkreetselt näed, kuidas lähed gaas põhjas, aga teised liiguvad grammi võrra kiiremini. Midagi tegemata siiski ei jäänud ja saame päevaga rahul olla," võttis Männama katse kokku.

Üldarvestuses on Männama ja Lepiku koht 37., kaotust ralli liidritele Nasser Al-Attiyah'ile ja Mathieu Baumelile on kaheksa tundi ja kaksteist minutit.

Toomas Triisa ja Mart Meeru lõpetasid klassis T4 12. kohal, kuid mehed ise lootsid pisut enamatki. "Saime katse alguses kohe heasse punti, mis oli meie kiirusega sobilik. Panime kolmekesi terve katse ratas rattas, 10-20 meetriste vahedega teineteise jälgedes. Kui jäljest välja läksid, siis kaotasid kohe aega. Omast arust tulime hea kiirusega, jamasid ei olnud ja katse tuli hästi välja. Finišisse jõudes olime pisut pettunud. Ootasime, et peale sellist sõitu saame selle esikümne koha ikka kätte. Aga teised olid ka kiired ja küll me jõuame, pikk maa veel minna," rääkis Triisa päeva lõpus.

T4 klassi üldarvestuses on Toomas Triisa ja Mart Meeru 14. kohal, klassi liidrid on Brasiilia sõitjad Rodrigo Luppi De Oliveria ja Maykel Justo, kes edestavad eestlasi 2.47:30.

Dakari kuuenda päeva eel pidid korraldajad tegema muudatusi trassi ja laagrite osas. Seda piirkonnas olnud suurte vihmasadude tõttu, mis ujutasid üle algselt 6. jaanuari õhtuks planeeritud Al Duwadimi laagrikoha. 6. jaanuar pidi olema Dakari pikim päev, kokku pea 900 kilomeetrit. Pikimaks ta hetkel ka jääb, aga korraldajad tegid katse 100 km lühemaks, kokku on katsekilomeetreid 358, sealt edasi veel 300 kilomeetrit ülesõitu Riyhadi, mis on uueks laagripaigaks. Kogu päeva pikkuseks on 714 kilomeetrit.

Lisaks läksid vahetusse 7. ja 8. jaanuari katsed ning jooksvalt jälgitakse ilmaolusid ja situatsiooni kohapeal, mille põhjal tehakse otsus 8. jaanuari katse ja 7. jaanuari laagripaiga osas.