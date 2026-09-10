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Serbia peatreener Cretu: mäng Eestiga on nagu iga teine

Võrkpalli Eesti koondis
Gheorghe Cretu
Gheorghe Cretu Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Võrkpalli Eesti koondis

Eesti meeste võrkpallikoondis alustab reedel Tamperes Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri, kui avamängus minnakse vastamisi tugeva Serbiaga. Vastaste peatreeneriks on ei keegi muu kui Gheorghe Cretu, kes juhendas aastail 2014-2019 just Eesti koondist.

58-aastane Cretu ütles ERR-ile, et tema aeg Eesti koondise juhendajana on talle oluline, aga reedel ta väljakul sõpru ei näe. "Tundsin end Eestis nagu kodus, see oli minu jaoks oluline peatus nii treeneri kui ka mehena. Tundsin, et minu tööd austati," sõnas mullu Serbia treeneriks saanud rumeenlane.

"Minu jaoks on iga mäng väljakutse. Ütlesin, et isegi kui minu ema oleks teisel pool, ei tunneks ma midagi ja läheksin võitma. See on võistkonnaspordis kõige tähtsam ja peame sellest aru saama. Meil on alati asju südames, aga kui ees on mäng, on tunded samad kui iga teise vastase vastu," sõnas treener.

Cretu teab kogenumaid Eesti mängijaid vägagi hästi, aga kui suurt üllatusmomenti nooremad eestlased pakkuda võivad? "Tänasel päeval ei saa kedagi enam peita. 20 aastat tagasi me ei näinud kõiki mänge, aga nüüd teame kõiki mängijaid. Treenerite ja skautide vahel on palju suhtlust, jagame oma videosid ja arutame asju," vastas Cretu. "Mäng ei toimu enam ainult platsil, oleme kõikideks vastasteks valmis."

2019. aastal siirdus Cretu Eestist Venemaale ning on vahepeal teinud treeneritööd ka Poolas ning Sloveenias, aga võttis mullu vastu veel ühe pakkumise Venemaalt. "See on vaba maailm," ütles ta. "Ma ei ole poliitikas, armastan kõiki. Mul on alati olnud tiimides rahvusvaheline grupp. Ma läksin [Venemaale] võrkpalliga tegelema ja mul läks seal hästi."

"Minu jaoks on sport tähtsam kui poliitika, tuleme platsile võistlema," lisas ta.

Eesti alustab EM-i reedel Serbia vastu ning läheb pühapäeval vastamisi Taaniga. Järgmisel nädalal mängitakse Belgia, Hollandi ning võõrustaja Soomega. 

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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